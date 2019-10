Ventura

“Senza la Spagna eravamo al Mondiale”

– “Quando ho accettato, forse avrei dovuto pensare che non era la cosa più giusta da fare. Ma ho accettato col cuore e nel calcio spesso chi sceglie col cuore sbaglia”. Gian Piero, ospite di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno e attuale allenatore della Salernitana in Serie B, torna sulla esperienza in Nazionale e su quel sì dato alla Figc per guidare l’Italia, un’avventura poi conclusa con la mancata qualificazione al Mondiale russo dopo lo spareggio perso contro la Svezia.

“Se non ci fosse stata la Spagna ci saremmo qualificati con due mesi d’anticipo ma è andata diversamente e ancora oggi me ne dispiaccio, e lo dico da tifoso dell’Italia – ha spiegato Ventura -. Ho vissuto un’esperienza dura, oltre il risultato sportivo negativo. Ho dovuto prendere le distanze altrimenti avrei dovuto pagare molto di più dal punto di vista psicologico, ho dovuto prendere le distanze per riprendermi la mia vita, si è cercato di cancellare questi 34 anni di vita sul campo che ho fatto”.

“I tanti giovani fanno ben sperare”

Ventura poi parla dell’attuale Italia di Mancini: “Si è seminato per creare lo zoccolo duro dell’Italia del futuro puntando su un gruppo giovane ma di qualità che sta facendo anche esperienza internazionale. Complimenti a Mancini, spero che abbia la possibilità di riportare l’Italia dove merita”, ha detto Ventura che non nutre alcuna invidia per il suo successore. “Al di là del percorso straordinariamente positivo, la nota più lieta è questa infornata di giovani, questa crescita esponenziale che hanno avuto i giovani, da Chiesa a Bernardeschi passando per Sensi e Barella, fino a quelli che stanno arrivando, come Zaniolo. Il grande merito è dare la possibilità a questi ragazzi di poter dimostrare, crescere, fare esperienza. Quando convocai per la prima volta Barella molti si stupirono, oggi gioca nell’Inter e questo lo aiuta anche a crescere. Spero sia iniziata una tendenza”. Rispetto a Ventura, Mancini ha avuto un girone più agevole ma “vincere non è mai facile e bisogna fargli i complimenti per essersi qualificati con tre turni d’anticipo – ha detto ancora l’ex ct – Arriveranno partite più difficili ma ora ha la possibilità di preparare benissimo gli Europei e può arrivarci con giovani che avranno una certa esperienza alle spalle. Il fatto di avere la qualificazione in tasca permetterà di fare ulteriori verifiche e costruire. Avere una squadra con uno zoccolo duro di giocatori di 24-25 anni significherebbe aprire un ciclo per la Nazionale”.

“La mia Salernitana come il mio Toro”

Ventura oggi allena la Salernitana. “Ho la fortuna di lavorare con un gruppo di giovani che hanno un entusiasmo incredibile. Sono arrivato qui con entusiasmo ma dopo poche settimane di lavoro con loro si è decuplicato”, ha detto il tecnico. La squadra sta facendo bene, è nel gruppetto delle seconde a un punto dalla capolista Benevento ma “l’obiettivo è quello di ricostruire qualcosa. Pur avendo a disposizione un pubblico sempre vicino, gli ultimi tre anni sono stati difficili e Lotito e Mezzaroma mi hanno chiesto una mano per ricostruire. Sono venuto con entusiasmo, sono tornato a fare quello che amo e con grande piacere. L’obiettivo non è avere ambizioni importanti di classifica ma gettare le basi per qualcosa di duraturo a Salerno”. Dal pubblico le risposte sono state positive. “Il clima è cambiato, si è passati dai tremila spettatori delle ultime gare della scorsa stagione ai 18-20 mila di quest’anno. Significa che hanno apprezzano quello che è stato fatto in questi mesi. Abbiamo molti giovani, siamo la squadra più giovane del campionato. Stiamo seminando per il futuro”. Più che un nuovo Bari, Ventura vede nella Salernitana certe affinità col suo Torino. “Quando sono arrivato al Torino era in Serie B, c’era una contestazione in atto ma in tre anni siamo arrivati in Europa. Non dico che faremo altrettanto ma siamo sulla buona strada, c’è tanto da fare e il tempo dirà”.