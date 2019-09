Dubbio Bernardeschi-El Shaarawy

La Nazionale di Mancini è vicina al traguardo della qualificazione all’Europeo: battendo Armenia e Finlandia, ne sarebbe quasi certa. Il ct lo ammette senza infingimenti: “Sono due partite fondamentali per riuscire a qualificarci in fretta. Era il nostro obiettivo dall’inizio. Riprendiamo dopo quattro mesi e ci può essere qualche difficoltà, che hanno tutte le Nazionali a inizio stagione, perché magari a livello fisico non sono al 100%. I giocatori dell’Armenia quasi tutti giocano in campionati già oltre la metà del cammino. In più, davanti loro hanno quattro giocatori molto tecnici e di grande velocità. Ma noi abbiamo le nostre armi, soprattutto la tecnica”. Tra le possibilità ventilate nei giorni scorsi c’è il lancio di Sensi dall’inizio, ma il ct è prudente sull’argomento e lascia intendere che il giovane interista, magari, si potrà vedere domenica in Finlandia: “Certo, ha possibilità di giocare: ci sono due partite”. Mancini torna poi sulle difficoltà della partita contro una squadra in crescita, capace di vincere con sicurezza in Grecia lo scorso giugno: “L’Armenia vera è quella delle ultime due partite: ha cambiato allenatore, al mio collega ci voleva un po’ di tempo. Dovremo fare molta attenzione”.

Mancini è obbligato a qualche cambio di formazione: ha perso per un serio infortunio il pilastro della difesa, il capitano Chiellini, e per un lieve guaio muscolare Insigne: “Credo che gli infortuni siano un problema di inizio stagione, i club fanno subito partite importanti, senza grande preparazione. Noi siamo stati particolarmente sfortunati, perché l’assenza di Chiellini sarà lunga”. Se in difesa entrerà Romagnoli, il vero dubbio è per il sostituto di Insigne. Mancini restringe la scelta a Bernardeschi ed El Shaarawy: “Ho dieci certezze e un solo dubbio, avete capito quale”. A settembre, per tradizione, la Nazionale fa sempre fatica. Si può dunque scegliere la strada di ripartire dalle sicurezze, tattiche e di formazione, oppure da chi è più in forma: “Per me è importante che riprendiamo da dove abbiamo finito, dal secondo tempo con la Bosnia. Successe anche nel secondo tempo con la Finlandia di avere delle difficoltà, perché le difficoltà, quando riprendi dopo tanto tempo, ci sono sempre e sono oggettive. Per me è importante riprendere dal gioco, dalla propensione offensiva”.

L’allarme di Bonucci

L’avversario più importante sarà il neoromanista Mkhitaryan, sul quale il neocapitano azzurro Bonucci ha idee chiarissime: “La Roma ha fatto un grande acquisto, è stato il primo che ho affrontato in Champions, contro lo Shakhtar. La serie A non è facile, ma lui troverà spazio”. Bonucci ricorda anche le due sfide con l’Armenia per le qualificazioni al Mondiale 2014 e non è un ricordo rasserenante: “Due partite difficili: in quella di andata vincemmo solo nel finale e quella di Napoli, col 2-2, ci tolse la testa di serie per il sorteggio del Mondiale. L’esperienza dice che sono partite difficili. Ma siamo qui per i tre punti”. L’assenza di Chiellini non è banale: “L’abbiamo sentito carico, per iniziare questa sfida dopo l’operazione al ginocchio. Mancheranno la sua esperienza, il suo carisma, la sua leadership. Io cerco di dare energia, adrenalina, fame. Cercherò di fare meno danni possibili”.

Razzismo da debellare

Il razzismo, col comunicato degli ultrà dell’Inter in risposta alla lettera di Lukaku, è un argomento che non si può eludere: “E’ una piaga che va debellata, sicuramente una situazione delicata. Ma ci sono i mezzi per prendere i colpevoli. Non è corretto generalizzare”. Capitano anche alla Juventus, Bonucci vivrà al ritorno il fresco caso Emre Can: “Io ora felice di stare qui, ci aspettano due partite importanti, non so bene che cosa sia successo alla Juventus. Ora mi devo dedicare alla Nazionale ed essere di esempio qui come capitano per le partite che ci aspettano e che sono fondamentali per il percorso verso l’Europeo”. La Nazionale ha aperto una strada tattica: gli azzurri un po’ si sentono dei precursori: “C’è una mentalità nuova, vista anche in queste prime partite di campionato. La Nazionale ha preso pochi gol, anche se attacca tanto, perché la fase difensiva la fa tutta la squadra. E’ un nuovo percorso e siamo felici di averlo iniziato con Mancini. I risultati sono buoni: devono diventare ottimi col tempo”. L’incremento degli stranieri in serie A è un problema da non sottovalutare: “Ma i giovani, che prima non giocavano, ora sono spesso titolari. E c’è chi è andato all’estero a giocare, la preoccupazione è minore. Certo, più giovani italiani arrivano, meglio sarà per la Nazionale”.