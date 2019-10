Salini: “Rai e Figc hanno gli stessi valori”

Un rapporto che va avanti da 91 anni: era il 25 marzo 1928 e la partita Italia-Ungheria, valida per la Coppa Internazionale (una sorta di Europeo) e disputata allo stadio Flaminio di Roma, veniva trasmessa via radio dall’Eiar (antenato della Rai) con la cronaca di Giuseppe Sabelli Fioretti. Da allora, il binomio tra Rai e Nazionale non si è mai interrotto: l’emittente pubblica ha raccontato a milioni di italiani momenti di pura gioia e di grande tristezza legati alla maglia azzurra, e per celebrare il rinnovo dell’accordo fino ai Mondiali in Qatar del 2022, i vertici di Rai e Figc si sono ritrovati nella Sala degli Arazzi della sede dell’emittente pubblica: dall’ad della Rai Fabrizio Salini al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, passando per i ct delle Nazionali maggiori Roberto Mancini e Milena Bertolini, dalla consigliera d’amministrazione Rai Beatrice Coletti ai vertici di Rai Sport, testata nata nel 1991 e oggi diretta da Auro Bulbarelli, supportato dal vice Enrico Varriale.

Il padrone di casa di Viale Mazzini Fabrizio Salini ha raccontato che uno dei suoi primi ricordi legati all’azzurro è la storica Italia-Germania 4-3 dei Mondiali 1970 e ha sottolineato che “lealtà, coesione e inclusione sono valori che sia lo sport che la Rai intendono veicolare. Vogliamo raccontare tutte le Nazionali – ha proseguito l’ad della Rai – e siamo fieri di aver portato la Nazionale femminile su Rai1 in prima serata in occasione dell’incontro degli ultimi Mondiali contro il Brasile: abbiamo fatto una scelta a prescindere dalle logiche legate agli ascolti tv, le ragazze si meritavano il palcoscenico della rete ammiraglia e siamo ancora più contenti del fatto che poi c’è stato un ottimo riscontro dal punto di vista dell’Auditel (6.5 milioni di spettatori in media, ndr)”. Salini ha anche ricevuto in dono dalla Figc la tanto discussa maglia verde della Nazionale, con tanto di nome e numero 10.



Gravina: “Non lasceremo via di scampo ai razzisti”

“La Rai è la casa delle Nazionali: c’è un percorso progettuale tracciato insieme. La maglia azzurra è un generatore naturale di entusiasmo”. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha sottolineato l’importanza della responsabilità sociale ed è tornato sul tema del razzismo, dopo l’ultimo caso dei cori dei tifosi della Roma contro il calciatore della Sampdoria Ronaldo Vieira. “L’idea è quella di applicare in maniera puntuale le norme già esistenti e le relative sanzioni. Il nostro protocollo è molto severo ma ci sono situazioni in cui non si riesce a individuare nel dettaglio i responsabili di certi comportamenti: per questo vogliamo fare ricorso alla tecnologia e sperimenteremo un radar sonoro già in dotazione all’antiterrorismo che permetterà di distinguere la singola voce e che non lascerà via di scampo ai razzisti che inquinano la dignità del calcio italiano”. Il numero 1 della Figc ha anche detto la sua sugli obiettivi in vista dell’Europeo 2020, a cui la Nazionale si è qualificata per la prima volta nella sua storia con tre turni di anticipo: “L’Italia deve continuare il suo percorso. Sarebbe un gravissimo errore pensare che tutto si esaurisce nel risultato finale della singola competizione. Nel calcio vince solo una squadra, l’importante al di là della vittoria finale è avere un progetto credibile e quello con Mancini lo è: stiamo cullando e conquistando l’entusiasmo dei nostri tifosi, che se lo meritano”.



Mancini: “Agli Europei dobbiamo arrivare in fondo”

“Il nostro progetto è quello di riportare la Nazionale dove merita di stare, a cominciare dai Mondiali. Non vinciamo un Europeo da 50 anni (era il 1968, ndr) e sarebbe anche ora di poterci puntare”. Il ct della Nazionale Roberto Mancini, presente nella sede della Rai, ha spiegato che per Euro 2020 “non c’è un obiettivo minimo, dobbiamo partire come tutte le altre squadre che puntano ad arrivare in fondo”. Il commissario tecnico azzurro ha raccontato di essere “legato alle figure storiche di 90° Minuto e La domenica sportiva” e, dopo aver riconquistato a suon di vittorie l’affetto dei tifosi della Nazionale, rilancia: “Non è detto che non si possano ripetere ascolti tv record come quelli di Italia-Argentina ai Mondiali 1990 (27.5 milioni di spettatori e l’87% di share, ndr), basta che la Nazionale vinca e faccia divertire”. A proposito del ritorno in Nazionale di Buffon, autore nell’ultima partita di campionato di una super parata nel finale che ha permesso alla Juventus di battere il Bologna, Mancini ha spiegato: “L’idea è del presidente Gravina e mi ha trovato d’accordo, lui e De Rossi sono gli unici campioni del mondo 2006 ancora in attività: sarebbe bello rivederli in azzurro”.

Bertolini: “Mondiale femminile deve essere punto di partenza”

La ct della Nazionale femminile Milena Bertolini sa che le ragazze azzurre, grazie anche alla scelta della Rai di trasmettere gli ultimi Mondiali in chiaro, con addirittura un passaggio in prima serata su Rai1 nella sfida con il Brasile, oggi rappresentano una realtà del calcio italiano, ma non nasconde che c’è ancora molto da fare per fare crescere il movimento in Italia. “Il Mondiale è stato bellissimo e deve essere visto come un punto di partenza per non disperdere tutto il patrimonio conquistato. Bisogna continuare nella progettualità e negli investimenti – ha spiegato Bertolini – , essere andati su Rai1 in prima serata è stato un momento storico per il calcio femminile nel Paese, ci ha aperto le porte di tutt’Italia. Ci hanno seguito quasi 7 milioni di telespettatori, e anche nella partita con l’Olanda andata in onda nel pomeriggio ci sono stati ottimi ascolti perché la gente ha imparato a conoscerci e si è affezionata alla Nazionale femminile. I media sono fondamentali nel percorso di crescita del nostro movimento. Se nessuno ti dà visibilità, nessuno ti conosce. Il calcio femminile esprime valori autentici, la popolarità di oggi è il coronamento di un percorso iniziato alla fine degli anni 60 e che è costata molta fatica e sacrificio a tutte le componenti del movimento. Dobbiamo ringraziare la Figc che negli ultimi anni ha creduto fortemente e ha investito nel calcio femminile”.