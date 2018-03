Nazionale, Mancini strizza ancora l'occhio: "Straordinario poterla allenare"

Roberto Mancini (ansa)

MILANO – Roberto Mancini strizza ancora l’occhio alla panchina azzurra, tuttora vacante dopo la rivoluzione seguita alla mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Saranno il commissario della Figc Roberto Fabbricini e il vice Alessandro Costacurta a scegliere il nuovo commissario tecnico dell’Italia, probabilmente nel giro di un paio di settimane, stando a quanto dichiarato dall’ex difensore del Milan.



MANCINI: “NAZIONALE? ALLENARLA SAREBBE STRAORDINARIO” – “Credo che un giorno allenare la Nazionale possa essere una cosa straordinaria, di un prestigio enorme. Però, adesso, ho un contratto con lo Zenit, devo fare del mio meglio. Cercare di vincere ed è giusto che sia così – le parole dell’allenatore di Jesi intervistato da Sky Sport 1 per ‘I Signori del Calcio’, in onda sabato sera alle 19.15 e alle 23.45 – Quando uno è all’estero, senti sempre la mancanza del tuo Paese. Quando siamo in Italia critichiamo, a volte giustamente. Poi, però, vai all’estero e la mancanza la senti, anche quando vedi giocare la Nazionale ti riattacchi al passato, a quando eravamo giovani, gli anni 70, quando vedevamo le partite della Nazionale. Eravamo emozionatissimi. Anche questa è una cosa importante e, comunque, in futuro non si sa mai nella vita”.

“PREMIER LEAGUE CAMPIONATO DI RIFERIMENTO PER TANTE RAGIONI” – Mancini, comunque, non esclude nemmeno una nuova avventura in Inghilterra. “Mah, mi piacerebbe fare esperienze in altri campionati, però è chiaro che la Premier League è forse il campionato più bello. Ci tornerei, ma andrei in una squadra che non vince da tempo – sottolinea l’ex numero 10 di Bologna e Sampdoria – perché andare in quelle che vincono sempre, insomma! Perché la Premier è un punto di riferimento? Perché è un bel campionato, perché i giocatori danno tutto sia in partita che in allenamento, gli stadi son sempre pieni, ogni partita che fai c’è un grande pubblico e tanto entusiasmo. La vera bellezza penso sia la globalità della Premier League”.

“RIPORTARE LA SERIE A DOVE MERITA PUNTANDO SU STADI E CAMPI” – Di contro quello italiano sembra un calcio in declino. “Sono state fatte tante cose sbagliate, che bisogna cercare di migliorare e credo lo si possa fare, anche perché il calcio in Italia è una componente importante nella vita di tutti i tifosi. Magari non sarà più come prima, ma credo che se si lavora bene si possa riportare la Serie A dove merita, perché non è giusto che sia dietro il campionato francese o spagnolo, non credo sia giusto. Dobbiamo lavorare per riportarla ai livelli in cui era prima”. Secondo l’allenatore marchigiano si deve lavorare innanzitutto su stadi e campi: “Questa è una cosa importantissima, perché se gli stadi sono belli le persone vanno allo stadio, se non sono belli non ci vanno. Poi ci sono altre cose: in Inghilterra non fanno vedere tutte le partite che fanno vedere in Italia, per questo la gente va anche di più allo stadio. Ce ne sono talmente che è difficile dirne una sola”.

“GUIDARE LA SAMP? NON VOGLIO TORNARE E FARE DANNI…” – Infine sulla ‘sua’ Sampdoria e la possibilità un giorno di sedere sulla panchina blucerchiata, Mancini confessa: “è stata quasi tutta la mia vita. Non lo so. Non voglio tornare a fare dei danni. Perché dopo essere stato, insieme ai miei compagni e ai dirigenti, artefice di un pezzo di storia incredibile della Sampdoria, per tornare a fare dei danni è meglio non andare. Allora, se un giorno ci saranno le componenti per riprovare a fare qualcosa di speciale, probabilmente sì, altrimenti no”.