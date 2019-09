Insigne in forse, chiamato Grifo

La Nazionale si ritrova a Bologna, dopo la pausa estiva, per le partite di qualificazione a Euro 2020 in Armenia e in Finlandia, ma la prima pagina è purtroppo ancora per il razzismo, con l’appello dell’interista Lukaku. Mancini, sul tema, si mostra realista: “Purtroppo succede ancora, da noi e anche in Inghilterra. Temo che succederà sempre, perché le persone poco intelligenti ci sono. Lukaku, ha ragione: nel 2019 i tempi per queste cose dovrebbero essere passati. Per fortuna la maggior parte delle persone capisce. Io credo che la percentuale di chi sbaglia diminuirà, ma c’è poco da fare, qualcuno ci sarà sempre”. Bologna e Casteldebole sono anche i luoghi dai quali Mihajlovic, un amico ed ex compagno di squadra del ct, sta lanciando un messaggio forte e magnifico: “Sinisa sta già molto meglio, mi sembra che tutto vada per il verso giusto. Il suo sorriso rende felice chi gli vuole bene, e sono tanti”.

Il campionato non ha fatto certo regali alla Nazionale. Gli infortunati non mancano, è in forse anche Insigne (guaio muscolare): per il momento è stato convocato in aggiunta Grifo dall’Hoffenheim, la valutazione sul numero 10 verrà fatta nelle prossime ore. Cristante è a casa con la febbre, mentre il capitano Chiellini e De Sciglio sono stati sostituiti da Acerbi e D’Ambrosio: “Mi dispiace soprattutto per Giorgio, Piccini e Pavoletti, che hanno avuto infortuni un po’ più gravi. Speriamo di recuperarli nei mesi successivi. Per il resto siamo a inizio stagione, qualche problema in più ci può stare”. Un problema atletico potrà esserci, in Armenia e in Finlandia, perché gli avversari saranno più rodati: “A inizio stagione può capitare di affrontare giocatori di campionati quasi a metà, la condizione fisica dei nostri non potrà essere alla pari di quella di chi gioca da mesi consecutivamente. Però conterà anche la tecnica”.

Zaniolo e Kean in castigo

I due giovani talenti, lanciati proprio da Mancini in Nazionale, stavolta sono stati lasciati all’Under 21 di Nicolato e il ct non ne nasconde la ragione: si tratta di una punizione per il loro comportamento durante l’Europeo Under 21, quando si presentarono in ritardo all’allenamento con Di Biagio: “Sicuramente mi faranno comodo più avanti. A me non piace mai lasciare a casa qualcuno, ma spero che serva a loro per il futuro. Sono giovani, abbiamo dato loro una grande possibilità in Nazionale e devono imparare a capire la necessità di comportarsi bene. Questa decisione può essere più importante per loro di una convocazione”. Il castigo è solo temporaneo: “Non hanno fatto nulla di particolarmente grave e non li ho chiamati, perché non era necessario sentirli. A ottobre, se lo avranno meritato tecnicamente, saranno di nuovo qui con noi”. Casteldebole, dove Mancini arrivò non ancora quattordicenne, gli offre lo spunto per approfondire il tema: “Ogni volta che vengo qui mi emoziono, ci sono cresciuto: è stato un tempo bellissimo. A 13 anni no, ma a 16-17-18 le marachelle le ho fatte anch’io. Sbagliare si può, l’importante è capire che bisogna comportarsi bene. Non vinciamo o perdiamo perché manca Zaniolo: deve crescere, come gli ha detto Totti. Non bastano 5 partite per essere un campione, bisogna lavorare tanto”

Campionato con pochi italiani

La serie A ha dato per ora due indicazioni contrapposte. Da un lato si va verso l’offensivismo spinto, dall’altro gli italiani impiegati sono sempre meno. Mancini cerca una sintesi su entrambe le tendenze: “I tanti gol, per me che li vedo, sono divertenti. Io ho visto due 4-3 3 un 3-3: partite divertenti, con difese ancora un po’ da registrare, ma belle fino agli ultimi minuti. Il campionato inglese è così, per fare un paragone: le difese sono abbastanza aperte. Ma si registrerà tutto a poco a poco, siamo solo all’inizio. In prospettiva Nazionale? Ci vuole un po’ di equilibrio tattico: le squadre all’inizio devono ancora un po’ assestarsi, è questione solo di qualche settimana”. Sacchi dice che ci sono più allenatori votati al calcio offensivo: “Posso essere d’accordo con lui, credo che molte squadre cerchino di attaccare di più, anche a costo di subire di più. Il nostro campionato è stato in genere impostato sul non subire, penso che le cose piano piano possano cambiare. Il calcio di oggi è più propositivo”. Resta, tuttavia, il problema della percentuale di italiani che in serie A continua a scendere: “Per fortuna la nostra squadra è già abbastanza delineata. Se ci fosse qualche novità interessante in più, ci sarebbe più possibilità di scelta: se arriva, la prendiamo volentieri. Siamo stati abbastanza fortunati nel costruire una buona squadra abbastanza in fretta. E’ inutile perdere energie su cose che non si possono cambiare, ma che sia un peccato avere così pochi italiani nel campionato italiano, anche se ognuno fa i propri interessi”. Tutto lascia pensare che stavolta, tra una partita e l’altra, non ci saranno rivoluzioni, come invece accadde un anno fa tra le partite con Polonia e Portogallo: “L’anno scorso avevamo bisogno di vedere anche giocatori un po’ più giovani in una partita abbastanza difficile come quella col Portogallo. Adesso la squadra è già delineata: qualche cambio ci sarà di sicuro, perché c’è anche la settimana corta e le trasferte sono ravvicinatissime, ma valuteremo dopo l’Armenia”.

Sensi jolly, Balotelli incognita

I ruoli dei titolari sono abbastanza chiari. In porta, ad esempio, Donnarumma è davanti a tutti, anche se Sirigu è una certezza per il ct: “Salvatore conosce le gerarchie, ha fatto benissimo sempre. Noi sappiamo di potere contare su ottimi portieri. In quel ruolo siamo ben coperti: dal primo fino forse al sesto, settimo portiere. Ma Donnarumma è il titolare, se sta bene”. A centrocampo Sensi è la novità più importante dell’inizio di stagione, per lui davvero confortante con l’Inter: si candida autorevolmente a jolly: “Può coesistere con Jorginho e Verratti. Può giocare sia davanti alla difesa sia da interno di centrocampo. E’ molto tecnico e bravo, non ha problemi di posizione”. Per il ruolo di centravanti Belotti, Immobile e Lasagna sono al momento davanti alla concorrenza: “Chi è qui lo è perché nelle ultime partite ha fatto bene. In generale può arrivare chiunque, le porte sono aperte”. Chiusura col sorriso e con una battuta: “Nessuno mi chiede di Balotelli?”. Significa che l’argomento non è chiuso. Ma che la strada, per il neoattaccante del Brescia, parte decisamente in salita.