YEREVAN – Più che di rosso, si tinge di giallo l’espulsione di Aleksandr Karapetyan durante Armenia-Italia. Il 32enne attaccante armeno non ha preso bene, a suo avviso, la simulazione di Leonardo Bonucci nel contrasto aereo che gli è costata la seconda ammonizione e per questo ha pesantemente criticato il difensore della Juventus.

“Simulazione vergognosa”

“Ho un grande rispetto per la tua carriera ma quello che hai fatto è vergognoso”, il post polemico di Karapetyan che poi ha rincarto la dose a Radio Punto Nuovo: “E’ incredibile come Bonucci, uno dei migliori difensori al mondo, faccia questo contro un paese come il nostro. Io so di aver giocato una partita molto aggressiva e di aver meritato il primo giallo per un fallo stupido. Dopo, però, ho visto la televisione e ho capito una cosa: non avevo toccato Bonucci, non l’avevo neppure sfiorato. Un messaggio per lui? Sì, gli chiederei: Perché l’hai fatto?. Vorrei tanto sapere perché ha simulato contro di noi: aveva paura di noi? Aveva timore di perdere? Ci ha visto come un grande avversario, al punto da fare una cosa del genere, pur di vincere? L’espulsione per noi è stata una mazzata”. E non è tutto: “La risposta di Bonucci? Non è mai arrivata. Io gli ho chiesto la maglia dopo aver segnato. Forse ha pensato che lo stessi provocando, ma non è così: ero tranquillo e volevo davvero la sua maglia! Non si è scusato con me. Un sacco di tifosi dall’Italia e della Juventus invece mi hanno contattato su Instagram e si sono scusati per suo gesto”.

Il centravanti ritrovato

Bonucci a parte, l’Italia si gode il quinto successo in altrettante partite di qualificazioni: Euro 2020 è vicinissima. Non solo, sembra che Mancini, dopo vari esperimenti, abbia finalmente trovato il centravanti a cui affidarsi: con la doppietta all’Armenia Andrea Belotti si candida infatti a essere il futuro punto di riferimento del reparto offensivo azzurro. “Ne ha segnati due ma ne ha sbagliati altri due”, lo ha punzecchiato nel dopo partita Mancini, che evidentemente preferisce non dare per assodate le gerarchie sul panchinaro Immobile. “Gli ho mandato un messaggino con scritto, ‘bravo, quasi tripletta…”‘, ha sorriso oggi Urbano Cairo, dopo la passata stagione vissuta tra infortuni e cali di forma. Nel finale si campionato Belotti si era già riproposto alla ribalta del campionato, e in questa stagione, complice anche la preparazione anticipata per i preliminari di Europa Legue, si è fatto trovare pronto all’appuntamento con la Nazionale. Dopo Vieri e Inzaghi, tra 2002 e 2006, l’Italia aveva spesso faticato a trovare un 9 punto fisso. E nel tunnel dell’eliminazione da Russia 2018, uno dei dati più rilevanti era proprio la crisi delle punte azzurre: il goleador di quella nazionale era Giorgio Chiellini.

Conferma in Finlandia?

Belotti è salito a quota 7, come Schillaci, Signori o Prati, e a 25 anni ha ancora tempo per scalare la classifica dei marcatori azzurri. Al momento, sembra ancora lui favorito su Immobile anche per il doppio impegno ravvicinato di domenica. A Tampere, nella sfida alla Finlandia che può diventare in un match point anticipato per la qualificazione, la fatica non dovrebbe fermar il ‘Gallo’. Mancini rinuncerà gioco forza a Verratti, tornato a Parigi per la squalifica e sostituito da Sensi; l’allenamento di stamattina a Erevan, prima della partenza per Tampere, è servito a capire quanti degli altri titolari avranno bisogno di cambio, visto lo scarso ossigeno nei muscoli di questo inizio stagione. Il ct ha pochi margini a centrocampo, viste le difficoltà di Chiesa e Bernadeschi il secondo cambio potrebbe essere lì davanti.





