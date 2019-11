PALERMO – Qualche tifoso ha raggiunto persino l’albergo blindatissimo dell’Italia, con vista sul mare azzurro di Mondello. Al Renzo Barbera lunedì sera saranno 19 mila, a conferma di come la Nazionale sia tornata ad affascinare il pubblico. E che, più che chiudere contro l’Armenia a punteggio pieno, conta aver riportato il grande calcio in una città come Palermo, precipitata in Serie D.

Mancini, si aspettava di raggiungere dieci vittorie di fila?

“Non mi aspettavo dieci vittorie, mi aspettavo di qualificarci sicuramente. Ma l’obiettivo primario non è stato vincere, ma fare qualcosa di diverso. Per riportare i tifosi attorno alla Nazionale e dare la possibilità ai giocatori di fare un calcio vincente. I risultati sarebbero arrivati di conseguenza. Non volevamo vincere speculando, proviamoci facendo sempre la partita offensiva anche col rischio di concedere qualcosa. Era l’obiettivo primario e i giocatori lo hanno assimilato velocemente. Se torniamo alla partita col Portogallo in Nations League, abbiamo dominato per 75 minuti, e parliamo dei campioni d’Europa. La nostra mentalità deve essere questa, poi si può anche perdere, ma la mentalità non deve cambiare”.

Sacchi ha detto che la Nazionale gioca meglio dei club. Bonucci dice che qui avete capito subito come pressare alto.

“Bonucci lo dice perché l’ho fatto debuttare da giovane all’Inter, mi deve qualcosa (ride). Ai ragazzi ho detto che dovevamo fare qualcosa di diverso. Ho avuto la fortuna di trovare tutti ragazzi che hanno creduto di poter fare qualcosa di diverso dal solito. E ho avuto la fortuna di avere tanti giocatori tecnicamente bravi, che magari hanno caratteristiche di fisico. Hanno capito che se pressiamo alti recuperiamo palla, siamo più vicini alla porta. Il primo segnale che la strada era quella giusta nella prima di Nations League, a Bologna. Anche in Ucraina potevamo vincere 5-0 e finì 1-1. Abbiamo lacune da colmare da qui all’Europeo, ma i ragazzi hanno trovato un buon feeling, si trovano bene. Abbiamo trovato questa cosa qua e dobbiamo farne tesoro”.

Quali sono le lacune da colmare verso l’Europeo?

“Per la formazione siamo in alto mare, dobbiamo vedere come sta chi ha giocato, faremo 5-6 cambi. Lacune? Ci sono. Come a Zenica quando sul 2-0 abbiamo iniziato ad andare un po’ indietro e difendere bassi. Lì devi essere bravo a non lasciare spazi e riuscire a rimanere alto anche se sei in vantaggio di due o tre gol. Per l’Europeo potrebbe non esserci qualcuno per infortunio, è importante avere giocatori pronti. Mi ha sorpreso che la squadra abbia imparato velocemente. Io pensavo di dover arrivare a marzo-aprili prossimi. Jorginho e Verratti avevano giocato una partita insieme, ma sono giocatori straordinari, non potevano non giocare. E altri giovani avevano delle qualità, meritavano di avere una chance e loro l’hanno presa al volo e non l’hanno mollata più. E’ quello che devono fare i ragazzi che sono qui. Quando dovremo scegliere per l’Europeo dovremo andare in conclave e fare delle scelte, sarà dura lasciare qualcuno a casa”.

Quali stimoli ha dato alla squadra per questa partita?

“E’ una partita dove non conta né la classifica né l’arrivare testa di serie. Ma in cui comunque bisogna fare bene”.

Che effetto fa tornare a Palermo?

“Ci fa piacere essere qui, Palermo merita di giocare sempre in Serie A per pubblico e come città. E’ un dispiacere non ci sia. Noi abbiamo bisogno dei tifosi per giocare bene, servirà la loro spinta”.

Cosa si aspetta da Chiesa? Giocherà?

“Chiesa giocherà. E’ uno di quelli sicuri. Mi aspetto una grande prova da lui come da chi non ha giocato in Bosnia e deve ancora dimostrare di meritare di essere qui. Con una buona prova non singola ma corale”.





Fonte