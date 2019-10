Gli esordienti e il record di Pozzo



– Mancini fissa l’obiettivo per le ultime tre partite del girone, a qualificazione già conquistata: vincere ancora, per essere certi del ruolo di testa di serie all’Europeo. Si comincia subito col Liechtenstein, l’avversario più debole. Poi, a novembre, ci saranno la sfida più difficile, in Bosnia, e si chiuderà a Palermo con l’Armenia: “Se riuscissi a fare tutto, sarebbe bello: gratificare chi è sempre venuto e ha giocato meno. Trovare qualche giocatore giovane per il futuro. E fare 30 punti, con 10 vittorie su 10. Proveremo a fare tutto. Ma l’obiettivo numero uno rimane essere tra le sei teste di serie”. I momenti di difficoltà potrebbero arrivare, magari non qui a Vaduz: fanno parte del percorso di crescita di una squadra piuttosto giovane. La Nazionale, comunque, finora li ha superati: “Se fosse possibile, le difficoltà preferirei non trovarle. Ma siamo andati sotto con la Bosnia, che giocò una partita straordinaria contro di noi, e abbiamo reagito. E anche in Armenia siamo riusciti a ribaltare. Mi farebbe piacere, nelle amichevoli a marzo, affrontare squadre del nostro livello. All’Europeo avremo più difficoltà, ma è vero anche che, quando troviamo una squadra che gioca invece di una più chiusa, per noi è un vantaggio. Sono convinto che ce la possiamo giocare con qualsiasi nazionale. A parte la Francia, che è campione del mondo e piena di giovani, perciò destinata a migliorare ancora, con tutti i talenti straordinari che ha. Per il resto non ci sono in giro dei Messi”.

A una vittoria dal record dei successi consecutivi (nove) di Vittorio Pozzo, che potrebbe agganciare proprio qui, Mancini si rifugia nell’autoironia, per smitizzare il paragone: “Sì, mi mancano soltanto una partita e due Mondiali vinti. Lui è un mito della Nazionale”. Col Liechtenstein il risultato sembra scontato: “Si dà tutto per scontato, ma tante volte sorprese. Il fatto di cambiare tutta la squadra, rispetto alla partita di Roma con la Grecia, potrebbe creare qualche problema, se 11 su 11 non hanno mai giocato insieme. Il Liechtenstein è migliorato, soprattutto in casa. Per questo ho qualche dubbio di formazione”. I cambi potrebbero essere 9 o 10. In porta Sirigu avvicenderà Donnarumma. Uno tra Bonucci e Verratti (più probabile) dovrebbe dunque restare titolare, il dubbio è se Di Lorenzo (più facile) e Tonali possano debuttare dall’inizio o a partita in corso, mentre Jorginho, che in caso di ammonizione sarebbe squalificato con la Bosnia, resterà fuori ed è possibile il duo romanista Zaniolo-Cristante in mediana. In attacco il ballottaggio è tra Grifo ed El Shaarawy. Con Bernardeschi a destra, il centravanti sarà Belotti: prosegue l’alternanza con Immobile: “Belotti non è una seconda scelta, partono alla pari. Non cambia molto, secondo me. Hanno caratteristiche diverse, ma non c’è una gerarchia. E comunque con la staffetta, in Armenia, abbiamo fatto due gol”.

Da ct Mancini ha già ottenuto un riconoscimento pubblico dagli azzurri: quello di non essere un integralista degli allenamenti. Non chiederà stage ai club, da qui all’Europeo, né porrà particolari condizioni, se non quella, ribadita, di due avversarie forti per le amichevoli di marzo: “Se stiamo insieme 12 giorni, l’allenamento è già abbastanza intenso mentalmente. Dobbiamo cercare di metterli in condizione senza forzare, lavorando sulla tattica. I ragazzi giocano ogni tre giorni. Se avessimo pato utile avere più riposo per i giocatori prima dell’Europeo, cioè che il campionato fosse finito prima. Ma non si può”.

Bonucci e le regole, Kolvidsson fiducioso

Arrivare il più presto possibile alle 100 presenze non è la priorità del capitano Bonucci: <<Io sono sempre a disposizione. Ai giovani dico che dovranno semplicemente essere loro stessi: noi siamo contenti di ringiovanire la squadra, per quando servirà il cambio generazionale>>. E’ passato solo un anno e mezzo con Mancini ct e sembra un secolo: <<Sembra un club e non una selezione. Il ct ci ha agevolato molto. Prima c’era sempre il doppio allenamento, una serata libera a settimana. Lui ci ha permesso di essere più sereni e di apprezzare il tempo in Nazionale. E’ uno scambio equo, noi diamo tutto in campo. Certo, la strada per crescere è ancora lunga>>. Il talento non è incompatibile col buon comportamento: <<Uno può essere un talento e un bravo ragazzo. In un gruppo ci sono delle regole e quando le segui fai solo del bene alla squadra>>. La crescita è ancora un po’ al buio, non si conopsce la distanza con le grandi nazionali: <<Secondo me, siamo a buon punto. Col Portogallo a Milano lo abbiamo dimostrato, loro un tiro in porta. Possiamo fare un grande Europeo>>. Il ct del Liechtenstein, l’islandese Kolvidsson, non accetta la parte dell’avversario battuto in partenza: <<Se ci concentriamo sul nostro sistema, possiamo giocarcela>>.