Nazionale, impazza la gara per il posto. Mancini apre ai giovani

VENEZIA – Oltre a vincere sempre, nel suo eccellente 2019 in cui ha centrato 9 successi in 9 partite tutte di qualificazione all’Europeo, l’Italia di Mancini, attesa domani sera a Palermo dalla passerella di chiusura del girone con l’Armenia, sta riconquistando il pieno affetto della gente. Lo si è capito in occasione dell’allenamento degli azzurri a Mestre, aperto al pubblico a sorpresa: più di 200 persone hanno approfittato dell’occasione per applaudire la squadra, reduce dal 3-0 di Zenica sulla Bosnia di Dzeko e Pjanic. A due anni dalla ferita della mancata qualificazione al Mondiale russo – il 13 novembre 2017 è la data del fatale 0-0 di San Siro nel play-off con la Svezia – il rapporto con gli italiani sembra dunque ricucito: “Quella è una cosa del passato, che non si può più cambiare. Ma la Nazionale si sta costruendo un bel futuro”, ha detto in proposito Mancini, che sta cominciando a delineare i criteri per la lista dei 23 da portare all’Europeo. In linea di massima l’idea è quella di scegliere, a parte i 3 portieri, 2 calciatori per ogni ruolo. La composizione dei reparti di movimento sarebbe questa, sulla base del 4-3-3, il sistema di gioco di riferimento: 8 difensori (4 terzini e 4 centrali), 6 centrocampisti tutti eclettici a eccezione del regista specializzato Jorginho, 6 attaccanti (2 centravanti e 4 esterni).

Balotelli oggi sarebbe fuori

La gara riparte subito con l’Armenia: spazio a chi non ha giocato in Bosnia, con le possibili eccezioni di Jorginho e Bonucci. Se si dovesse prendere in considerazione il criterio delle convocazioni e delle formazioni schierate dal ct nelle 18 partite della sua gestione, attualmente gli azzurri sicuri del posto sarebbero 16: i portieri Donnarumma e Sirigu, il terzino destro Florenzi e il sinistro Emerson, il centrale di destra Bonucci e quello di sinistra Chiellini (capitano convalescente dopo l’operazione al ginocchio), il regista Jorginho, il secondo play Verratti, l’incursore Barella, i duttili centrocampisti Sensi e Lorenzo Pellegrini, gli esterni Insigne, Bernardeschi e Chiesa, i centravanti Belotti e Immobile. Ma sarebbe vicino a Euro 2020 anche il centrale di sinistra Acerbi. I 6 posti da assegnare sarebbero quelli di 1 portiere (tra Meret, Gollini e Cragno), di 2 terzini (tra Spinazzola, Di Lorenzo, D’Ambrosio, De Sciglio e Biraghi), 1 centrale difensivo (Gianluca Mancini, Izzo, Romagnoli), 1 centrocampista (Zaniolo, Tonali o Cristante), 1 esterno d’attacco (El Shaarawy, Kean ala-centravanti, Berardi). Tra gli outsider dell’ultima ora spiccano Castrovilli a centrocampo e Orsolini in attacco, mentre per Balotelli le speranze sono al momento ridottissime: dovrebbe cominciare a fare sfracelli in campionato col Brescia.

Il presidente della Figc Gravina e il portiere azzurro Donnarumma a Venezia

La visita a Venezia

Intanto la Nazionale sta riscoprendo la propria vocazione sociale. Facendo tappa sulla rotta per Palermo a Mestre, dove era in programma l’allenamento quasi in contemporanea con la presentazione della partnership tra Figc e Aeroporto di Venezia, una delegazione (il presidente federale Gravina, il capodelegazione Vialli, il portiere Donnarumma) ha fatto visita ai luoghi colpiti dal disastro di questi giorni. Potrebbe non trattarsi di un episodio occasionale, perché durante la successiva presentazione della partnership con l’aeroporto di Venezia, alla quale ha presenziato anche Mancini, il presidente della società aeroportuale, Enrico Marchi, ha fatto cenno <<ad altri, possibili futuri allenamenti degli azzurri a Mestre>>. L’aeroporto veneziano è diventato l’hub ufficiale di tutte le Nazionali azzurre ed è verosimile che possa servire come scalo dalla squadra in qualche trasferta in città del centro Europa. Gravina ha utilizzato l’accordo commerciale per sottolineare il momento tecnicamente felice e la rivoluzione tattica di Mancini: <<Questa con l’aeroporto di Venezia è una prima volta, ma ce ne sono tante altre: i record di vittorie, i gioiellini messi in mostra, il nuovo appeal del calcio italiano, la rivoluzione culturale: più del risultato conta il percorso col quale lo si raggiunge>>.









Fonte