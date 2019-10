Il ballottaggio con Belotti

Che ferita è stata. Ma dopo quasi due anni di angoscia, il gol di Tampere contro la Finlandia ha restituito a Ciro Immobile la serenità con la Nazionale: si era rotta il 13 novembre 2017 a San Siro, nel fatale spareggio con la Svezia, che è costato il Mondiale agli azzurri e che è diventato un peso sulla coscienza di qualcuno di loro. Come Immobile, appunto: “So che la responsabilità non era solo mia. Ma non potevo farci niente. Era una ferita soprattutto per me. Quell’anno segnavo in qualsiasi stadio, però, per essere felice davvero, mi è mancata questa cosa. Ho sofferto: sentivo che dovevo fare qualcosa in più con questa maglia e questo mi ha penalizzato. Capita, quando vuoi strafare. Devo ringraziare Mancini, che mi ha aspettato. Adesso sono più sereno, il gol con la Finlandia è stato molto importante. Abbiamo vinto tutte le partite di qualificazione e dobbiamo arrivare al massimo all’Europeo. Lui è stato bravissimo a restituirci fiducia in così poco tempo. Ora sarebbe bello che gli italiani tornassero ad amare la Nazionale come la amiamo noi da dentro”.

Mancini ha preannunciato che il ballottaggio per il ruolo di centravanti, tra lui e Belotti, proseguirà. Resta dunque probabile che chi sarà titolare con la Grecia all’Olimpico non lo sia poi in Liechtenstein. Meglio esserlo in casa, a Roma, oppure a Vaduz, dove in teoria sarà più facile fare gol? Immobile accetta la situazione, a prescindere: “Io preferirei giocare sempre e segnare sempre. Ma ovviamente decide il mister, anche in base alle nostre condizioni e al nostro recupero. E’ ovvio che all’Olimpico, che ormai da anni è il mio stadio con la Lazio, mi piacerebbe mettere piede in campo: sia dall’inizio sia a partita in corso”. Segnare il gol della qualificazione sarebbe il massimo: “Il massimo è giocare lì. Per me è la prima volta, mi aspetto tanto pubblico, conosco i romani e il loro entusiasmo. Oltretutto, se ci qualificheremo, giocheremo all’Olimpico la prima dell’Europeo, e non solo”. Il resto, con la Lazio, sarà la scalata alla classifica dei grandi goleador dei club europei, da Lewandowski ad Aguero: “E’ un motivo di orgoglio essere accostato ad attaccanti così forti. Ho sempre lavorato per raggiungere certi livelli. Sono mancato nelle situazioni in cui mi mancava un passettino. Ma ho un debito con la maglia dell’Italia e spero di saldarlo”. Il ballottaggio con l’amico Belotti non lo preoccupa: “L’alternanza può fare comodo in una squadra. Io e il Gallo, poi, abbiamo un rapporto particolare. In generale la concorrenza fa bene, nel calcio. Serve anche a fare sapere a tutti che ci sei. Per fortuna lui e io abbiamo anche segnato nelle ultime due partite. Siamo sereni, la squadra sta vincendo. Ci sono tante partite e ci sarà spazio per tutti”.

L’ombra di Balotelli e il gap tecnico

Anche le diverse caratteristiche tecniche tra concorrenti per il posto, secondo Immobile, è una risorsa: “E’ vero che siamo diversi ed è giusto così. In una squadra che gioca con un solo attaccante è utile, così si può cambiare, a seconda delle esigenze. Il mister ha ragione, dobbiamo migliorare nel giocare di più con la squadra. L’Italia gioca palla a terra, è importante che il centravanti capisca i movimenti degli esterni e dei centrocampisti”. L’Europeo può rappresentare il momento più importante della carriera: “Io spero che sia la mia consacrazione. Sono stato capocannoniere con la Lazio, in Europa League. Ora voglio fare qualche record anche qui in Nazionale”. La spada di Damocle è Balotelli: se Mancini decidesse di convocarlo per l’Europeo, uno tra Immobile e Belotti rischierebbe di restare a casa: “Si ragiona sul presente. Adesso qui ci siamo io e il Gallo, ma in futuro non si sa. Manca troppo tempo per decidere ora. Il ballottaggio tra me e lui si è creato per questo. Semmai vorrà dire che saremo in ballottaggio anche in tre o più”.

Sulla maglia verde, che l’Italia indosserà all’Olimpico, il centravanti della Lazio non si sbilancia: “Diciamo che è una situazione particolare. In Italia siamo legatissimi all’azzurro. Le terze maglie anche nei club sono diverse, saremo comunque orgogliosi di indossarla. Daremo tutto e speriamo di vincere, come con l’Argentina nel 1954”. Archiviato col sorriso il battibecco con Simone Inzaghi, dopo la sostituzione nella partita tra Lazio e Parma. “Mi fa piacere che se ne parli ancora, significa che ho dato tanto in questi anni. Non si deve fare quel gesto, però mi sentivo bene: mi metterò d’accordo col mister lo rifacciamo, da allora ho fatto 4 gol in una settimana”), sono serie le ultime parole, sul procedimento Uefa contro la Lazio per i comportamenti degli ultrà in Europa: “Non so che cosa sia successo, ma la società e io ci dissociamo. Non voglio dare spazio a queste cose”.