Bertolini: “Rispetto per Malta, ma vogliamo vincere”

– Il ranking Fifa colloca la Nazionale femminile di Malta al 103esimo posto, mentre l’Italia è al 13esimo. Sulla carta quindi non dovrebbe esserci storia nel terzo match del Gruppo D delle qualificazioni a Euro2021. Le maltesi sono all’ultimo posto dopo le sconfitte rimediate in casa di Danimarca (8-0) e Bosnia (2-0). Ma le vittorie sofferte di inizio stagione in Israele e Georgia, complice una condizione atletica non ottimale, hanno insegnato all’Italia come a livello internazionale ogni incontro possa nascondere delle insidie.

Attenzione quindi a sottovalutare la sfida di domani, in programma alle ore 17.30 allo stadio ‘Centenary’ di Ta’ Qali, dove la Nazionale di Milena Bertolini sarà impegnata nella terza trasferta consecutiva. “Abbiamo un grande rispetto per Malta – ha detto in conferenza stampa la ct – il calcio femminile sta crescendo ovunque, anche a Malta. E’ una nazionale con calciatrici interessanti, che ha molta fisicità: sarà fondamentale il nostro atteggiamento in campo e approcciarci alla partita con grande umiltà, senza sottovalutare l’avversario. L’obiettivo per domani è vincere e se possibile giocare un buon calcio, sappiamo che per qualificarci all’Europeo bisogna vincere tutte le partite”. A comandare la difesa azzurra sarà Sara Gama, capitana di una Nazionale con tante giovani di prospettiva: “E’ importante farle integrare, trasmettendo e mostrando loro quelli che sono i valori da osservare dentro e fuori dal campo”. Dopo l’allenamento di rifinitura, le azzurre effettueranno il walk around allo stadio ‘Centenary’, teatro della sfida di domani pomeriggio.