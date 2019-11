Bertolini: “Contro Malta serve grande umiltà”

Ingranare la sesta, nel senso di vittoria, per compiere un altro passo importante verso Euro2021. Dopo il rotondo 6-0 rifilato alla Georgia, la Nazionale femminile italiana torna in campo martedì a Castel di Sangro con l’obiettivo di allungare la striscia vincente di queste qualificazioni: avversaria allo stadio ‘Teofilo Patini’ è Malta, 103ª nel ranking Fifa e penultima nel girone grazie al primo punto ottenuto giovedì scorso contro Israele.

“È una partita fondamentale – ha dichiarato la ct Milena Bertolini in conferenza stampa – sarà l’ultimo impegno del 2019 e ci teniamo a chiudere l’anno con una bella vittoria. Questo gruppo è cresciuto molto e mi aspetto di vedere i principi di gioco su cui lavoriamo da tempo: gioco corale, possesso palla, fraseggi corti e palla a terra. Affronteremo una squadra che si chiuderà, ma non come ha fatto la Georgia. Malta ha calciatrici che giocano in campionati importanti, hanno qualità e lo dimostra il fatto che hanno pareggiato con Israele, una nazionale che ha messo in difficoltà noi e tante altre formazioni di prima fascia,come la Danimarca. Sarà una partita da giocare con grande umiltà e concentrazione. Abbiamo infortuni importanti, ci mancherà qualcosa, però io ho grande fiducia nelle 23 convocate. Abbiamo giovani molto brave e all’altezza. Chi gioca domani si farà valere e darà il suo contributo”.

“Assenze importanti ma ci faremo valere”

Il riferimento è alle indisponibilità del capitano Sara Gama e di Alia Guagni (vice capitano), al posto delle quali sono state aggregate al gruppo i difensori Martina Lenzini (Sassuolo) e Beatrice Merlo (Inter), quest’ultima alla sua prima convocazione in Nazionale maggiore. “Quando mancano capitano e vice capitano manca qualcosa a livello di personalità. Non ho ancora deciso la formazione titolare, ma non sono assolutamente preoccupata perché alleno 23 ragazze forti, che hanno qualità e credono nel percorso che abbiamo intrapreso”, ha spiegato Bertolini, parlando a Radio Anch’io lo Sport su RadioRai, alla vigilia del secondo impegno delle azzurre a Castel di Sangro due anni dopo il successo ottenuto nell’ottobre del 2017 con la Romania (3-0).

“Stadio pieno come a Wembley? Serve tempo e progettualità”

L’ambizione delle calciatrici italiane è quella un giorno di poter imitare le altre colleghe ed esibirsi in uno stadio top, davanti al pubblico delle grandi occasioni: qualche giorno fa a Wembley c’erano 77 mila persone per Inghilterra-Germania. “Le cose non avvengono mai per caso – sottolinea la ct – La Germania è la nazionale più forte, in Inghilterra stanno investendo tantissimo negli ultimi 10-15 anni. In Italia siamo un po’ indietro ma negli ultimi 4-5 anni si sta investendo e ci possono essere le potenzialità per avere una partita a San Siro e con tanto pubblico. Bisogna continuare a investire e crederci. Il Mondiale è stato un traino importante e già dalle prime giornate di campionato c’è un aumento delle persone che vanno a vedere le partite. E’ una questione di tempo e progettualità. Il campionato femminile ogni anno sale di livello, ci sono sempre più squadre attrezzate per il titolo, come Juve, Milan, Fiorentina o Sassuolo. Le partite sono combattute e di alto livello, questo può solo fare bene alla Nazionale. Me ne rendo conto quando le convoco”.

Le azzurre incontrano gli studenti abruzzesi

In mattinata, prima dell’allenamento di rifinitura, la centrocampista Gloria Marinelli ha incontrato gli studenti di Agnone, il paese in cui è nata e cresciuta. A questo appuntamento, organizzato nell’Aula Magna dell’Istituto tecnico del comune molisano, hanno partecipato oltre 200 alunni delle scuole del territorio, con i saluti istituzionali affidati alla dirigente scolastica Tonina Camperchioli e all’assessore allo Sport di Agnone Annalisa Melloni. Nel pomeriggio, invece, le azzurre hanno incontrato i ragazzi e le ragazze che ogni lunedì partecipano alle attività sportive ed educative promosse dal Centro Federale Territoriale di Castel di Sangro.