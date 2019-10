La ct della Nazionale femminile Milena Bertolini, intervenuta nel corso dell’evento “Rai e Figc: valore nazionale” per festeggiare i 91 anni del binomio tra la televisione pubblica e il racconto del calcio italiano, ha commentato il coming out dell’azzurra Elena Linari, che pochi giorni fa ha rivelato di aver paura a parlare della propria omosessualità in Italia (gioca in Spagna, nell’Atletico Madrid) per i tanti pregiudizi ancora esistenti.

“E’ vero – ha ammesso Bertolini – , in Spagna la situazione è diversa rispetto all’Italia, qui abbiamo una mentalità arretrata e lo dimostra sia il modo in cui viene vista l’omosessualità che i tanti pregiudizi sul calcio femminile. Elena è stata brava e coraggiosa, oggi è una persona conosciuta e un punto di riferimento per i giovani: che i personaggi pubblici si espongano sul tema della propria sessualità può aiutare i ragazzi e le ragazze che li seguono e magari hanno paura di esprimersi”.

“Basta col parallelo calcio femminile-omosessualità”

La ct azzurra ha anche ribadito per l’ennesima volta quanto l’abbinamento tra calcio femminile e omosessualità sia ormai stantio: “Questi discorsi esistono dalla notte dei tempi, siamo quasi nel 2020 e se vogliamo essere una società aperta e moderna dobbiamo allargare lo sguardo. L’omosessualità è un aspetto della società, a prescindere dallo sport”.

“Coming out di un calciatore sarebbe fondamentale”

Il messaggio lanciato da Elena Linari ha avuto un forte impatto, ma non è il primo caso di coming out nel calcio femminile; è nel calcio maschile che invece si fatica tremendamente a trovare giocatori disposti a esporsi sul tema dell’omosessualità. “Le donne, come dico sempre, sono più avanti rispetto agli uomini e hanno molto coraggio – ha sottolineato Bertolini – . Forse per una calciatrice è più semplice fare coming out perché nel calcio femminile ci sono meno pressioni. Per un ragazzo può essere più difficile ma se un calciatore uscisse allo scoperto avrebbe un impatto fortissimo e fondamentale sui giovani. Anche perché negli spogliatoi – ha proseguito la ct della Nazionale – troverebbe la solidarietà di tantissimi compagni di squadra: i giovani di oggi hanno una mentalità più moderna. E’ ovvio e innegabile che ci siano omosessuali anche nel calcio maschile: sarebbe davvero importante che qualcuno trovasse il coraggio e si esponesse”.