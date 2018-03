Il vero battesimo di Gigi Di Biagio commissario tecnico, dopo lo stage di fine febbraio, è la doppia amichevole con Argentina e Inghilterra a Manchester (venerdì) e a Londra (martedì): una sfida per la Nazionale, in cui non mancano i reduci della mancata qualificazione al Mondiale, ma anche per il ct promosso temporaneamente dall’Under 21, che vuole giocarsi la possibilità di aumentare le chanche di contendere a Mancini, Conte, Ancelotti e Ranieri la panchina azzurra. Costacurta, vicecommissario della Figc, riassume il momento: “C’è il nostro impegno perché il calcio italiano riparta. Io conosco Gigi: è qui anche per quello che ha dimostrato”. Il team manager Oriali è altrettanto chiaro: la vergogna di non essere al Mondiale resta, ma non è più il tempo dei rimpianti: “La macchia rimarrà: al Mondiale non ci saremo. E anche facendo bella figura in queste due amichevoli, il rammarico resterà tale. Ma sono due partite importanti: le amichevoli in Nazionale non esistono, soprattutto quando ti confronti con Argentina e Inghilterra”.

Di Biagio, quanto è importante il risultato delle due amichevoli inglesi?

“Prendiamola una per volta e soffermiamoci sulla prima. Il risultato è importante, ma dovrebbe essere una conseguenza di quello che succede in campo. Il primo obiettivo è di imporre il nostro modo di giocare. Se si giocano bene dieci partite, in genere se ne vincono otto. Ovviamente sarà importante come finirà, perché a nessuno piace perdere”.

Perché non è stato convocato Balotelli, inserito nelle preconvocazioni per i giocatori dei campionati stranieri e spesso in gol col Nizza?

“Perché io ho già spiegato chiaramente che i numeri sono molto importanti, soprattutto per gli attaccanti, ma devono essere accompagnati dalle prestazioni: ho valutato, ho guardato e ho deciso. Giusta o sbagliata, è una mia scelta: ho pensato che, per il bene della squadra e mio, queste sugli attaccanti fossero le scelte migliori”.

Balotelli viene giudicato anche per i comportamenti: hanno pesato le polemiche politiche per le sue parole contro il senatore della Lega Iwobi?

“Non c’entrano niente. Le mie valutazioni vanno a 360 gradi, ma pesano soprattutto il campo e le prestazioni. Non vale solo per Mario, vale per tutti”.

E’ una chiusura definitiva?

“No, quella non ci sarà mai: non cambia il mio pensiero, io continuerà a seguirlo”

Le polemiche per la convocazione di Buffon, invece, possono nascere anche dalla corsa alla rottamazione?

“Gigi è qui non solo per aggregare, ma anche per giocare, per aiutarmi e per dare un valore aggiunto. Giocherà una o due partite, lo valuterò nel corso dei giorni. Io devo fare ciò che mi sento, rispetto a quello che vedo: il mio modo di agire è questo”.

Esiste una gerarchia per la successione, tra Donnarumma e Perin?

“Perin l’ho avuto nell’Under 20, Donnarumma nell’Under 21: nel frattempo sono cresciuti, sono diventati uomini. Quando non ci sarà più Gigi, si giocheranno il posto. Non c’è una gerarchia tra loro”.

A proposito di veterani, quanto è pesante l’infortunio di Chiellini contro attaccanti forti come quelli di Argentina e Inghilterra?

“Abbiamo perso quattro difensori centrali: lui, Romagnoli, Caldara e purtroppo anche Davide Astori”.

La squadra si radunerà nella palestrina di Coverciano, prima dell’allenamento, per ricordare il compagno che non c’è più.

“Mancava qualcosa, quando ci siamo ritrovati, e manca qualcosa sempre. Io non ho vissuto come i ragazzi la vita di gruppo con Astori. Ma ho conosciuto abbastanza bene Davide nei raduni e mi è bastato per capire che persona fosse. C’è qualcosa di strano nell’atmosfera, stiamo cercando di riportare tutto alla normalità e non è facile”.

Molti di questi convocati vengono etichettati come giovani, ma in realtà non lo sono più.

“Sì, devono dimostrare di essere pronti per un certo livello. E’ arrivato il momento di farlo”.

Queste due partite sono decisive anche per lei?

“Io sono un uomo federale: lavoro qui da otto anni, mi hanno dato l’opportunità di fare il ct ed è innegabile che io mi giochi qualcosa. In cuor mio voglio mettere in difficoltà i vertici della federazione. Ma non è questa la priorità. Lo sono il rilancio della squadra e l’entusiasmo da ricreare attorno alla Nazionale”.

Il gruppo è composto in buona parte da giocatori che, col Mondiale mancato, hanno toccato il punto più basso della carriera.

“Nonostante la grandissima delusione, bisogna guardare oltre e ripartire in maniera immediata: il passato non si può cambiare”.

Ma da parecchi anni, ormai, la Nazionale è tecnicamente lontana dalle migliori al mondo: il gap è davvero colmabile?

“Nel 2012 l’Italia ha giocato la finale dell’Europeo: oggi c’è un gap, al quale dobbiamo rimediare, ma anche se non siamo ai livelli delle migliori, non siamo neanche tra le nazionali peggiori. Si può ricreare qualcosa di importante. Io sono convinto che con questi giovani sia possibile”.

Restano due lacune evidenti: i pochi giovani utilizzati dai club e l’assenza di un blocco.

“Può darsi che ci sia la dispersione, ma io vedo un gruppo coeso, ragazzi affiatati. Voi vedete il prodotto finale, i risultati e bisognerà ritrovarli, ma non mi va di lamentarmi dei club, né delle assenze”.

Tra i giovani non più giovani c’è Verratti, finora leader mancato: ha appena dichiarato alla Gazzetta: “Di Biagio gioca il calcio che piace a me e mi può valorizzare”.

“Non so che cosa intenda Marco: forse è perché l’ho avuto nell’Under 20, ha visto come vorrei giocare e si identifica in questo modo di affrontare la partita. Può darsi che abbia visto le nostre Under e abbia capito che in quel contesto può trovarsi bene. Di sicuro Marco può fare di più, al di là della severità con cui viene giudicato. Tutti ci aspettiamo molto da lui. Gioca da anni in Champions e anche a buoni livelli. Abbiamo l’obbligo di pensare che lui deve dare di più”.

Il suo ruolo è regista o interno?

“Per me può giocare sia vertice basso sia interno del centrocampo a tre oppure può essere utilizzato nella coppia del centrocampo a due. Perché faccia il vertice basso a tre, però, dipende da chi sono gli altri due centrocampisti”.

Le combinazioni possibili prevedono uno solo tra Jorginho e Verratti?

“Per le combinazioni vedremo. Per me Jorginho e Verratti possono giocare insieme, ma devo essere io a trovare la combinazione giusta. Anche Gagliardini può fare tutte e due le cose, vertice basso o interno”.

La chiamata di Cutrone?

“Nasce dalle sue prestazioni, dal suo entusiasmo, dal fatto che frequenta Coverciano dai tempi dell’Under 15 a sa perfettamente che cosa vogliamo qui. E poi ci sono anche i gol, che non guastano mai”.

Lo vede affamato come Belotti, che lei lanciò nell’Under 20?

“La sua caratteristica fondamentale è la fame di gol e di giocare per la squadra e non la deve perdere. In questo è simile a Belotti”.

Che cosa ha indicato il campionato, rispetto a febbraio?

“Tanti tra questi giocatori sono cresciti fisicamente e mentalmente: potrei soffermarmi su Candreva, Gagliardini e Belotti, che un mese fa non erano nelle condizioni di oggi”.

Ha avuto la tentazione di allargare la lista ad altri tra i più giovani, oltre a Chiesa e Belotti, o ha prevalso il realismo della difficoltà delle partite con Argentina e Inghilterra?

“Io non devo portare i giovani per farmi fare i complimenti dai media, magari per far fare a qualcuno il trentesimo della lista senza alcuna possibilità di impiego. Tutti quelli che sono qui ci sono perché mi servono nel contesto delle due partite”.

Chiesa è pronto come punto di riferimento della Nazionale?

“E’ pronto per stare qui in maniera definitiva, ma lo dovranno confermare il campionato e gli allenamenti e le partite in Nazionale, se verrà utilizzato”.

Tre squadre ai quarti delle coppe sono un segno di risveglio?

“Sono un dato significativo, di cui siamo tutti contenti”.

Di Biagio, che cosa significa per lei il concetto del bel gioco, visto che la ricerca estetica, negli ultimi tempi, non ha affatto pagato?

“Per me vuol dire avere coraggio, contro qualsiasi avversario. Vuol dire mandare i terzini all’attacco, trovare l’equilibrio tra fase difensiva e offensiva, pressare gli avversari, non avere paura di misurarsi col massimo livello. Se non ci riusciremo, avrò le mie responsabilità. Ma io voglio riuscirci”.