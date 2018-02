– Al lavoro per costruire il futuro. Gigi Di Biagio ha mosso oggi il primo passo da ct ad interim della Nazionale convocando 24 giocatori per lo stage in programma da lunedì 26 a mercoledì 28 febbraio al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Tra i nomi spiccano quelli degli attaccanti del Sassuolo Berardi e Politano. Convocati anche Pinamonti dell’Inter e Pellegrini della Roma, unico a vantare una presenza in nazionale A. Curiosamente ci sono anche due giocatori del Benevento fanalino di coda: il difensore Venuti e l’ex centrocampista di Lazio e Genoa, Cataldi.

NON CONVOCATI GIOCATORI DI NAPOLI, ATALANTA, JUVE, LAZIO E MILAN – Di Biagio ha effettuato le convocazioni tenendo conto di non poter chiamare i calciatori delle squadre impegnate nel posticipo Cagliari-Napoli e dei 4 club che la prossima settimana scenderanno in campo per disputare le gare di ritorno della semifinale di Coppa Italia, ovvero Atalanta, Juventus, Lazio e Milan. Ha fatto eccezione Alessandro Bastoni, che è stato convocato grazie alla disponibilità del club bergamasco.

MERCOLEDI’ AMICHEVOLE CON LA FIORENTINA PRIMAVERA – Lo stage si aprirà lunedì a mezzogiorno con la conferenza stampa di Di Biagio, chiamato a guidare la Nazionale in occasione delle due amichevoli con l’Argentina e l’Inghilterra che si disputeranno rispettivamente il 23 marzo a Manchester e il 27 a Londra. Due le sedute di allenamento in programma lunedì e martedì pomeriggio, mentre mercoledì a mezzogiorno gli Azzurri affronteranno la Primavera della Fiorentina.

Questo l’elenco dei convocati:

Portieri: Simone Scuffet (Udinese), Alex Meret (Spal).

Difensori: Alessandro Bastoni (Atalanta), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Antonio Barreca (Torino), Davide Biraschi (Genoa), Kevin Bonifazi (Torino), Federico Ceccherini (Crotone), Gian Marco Ferrari (Sampdoria), Lorenzo Venuti (Benevento), Francesco Zampano (Udinese).

Centrocampisti: Daniele Baselli (Torino), Marco Benassi (Fiorentina), Danilo Cataldi (Benevento), Alberto Grassi (Spal), Rolando Mandragora (Crotone), Lorenzo Pellegrini (Roma).

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari (Sampdoria), Federico Chiesa (Fiorentina), Federico Di Francesco (Bologna), Roberto Inglese (Chievo Verona), Andrea Pinamonti (Inter), Matteo Politano (Sassuolo).