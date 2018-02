“Non ho trovato una situazione così disperata, stiamo cercando di vedere cosa fare o di intervenire su norme e statuto. C’è il tentativo di fare qualcosa anche lì, c’è un grosso lavoro su governance e norme”. Ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ su RaiUno, Alessandro Costacurta parla da vice commissario della Figc per la parte tecnica. “Perchè la Figc è stata così tanto commissariata negli ultimi anni? Credo siano passati dirigenti che non sono riusciti ad impostare governance per risultati concreti – spiega ancora l’ex centrale del Milan – Fabbricini (il commissario Figc, ndr) sta tentando di cambiare questo anche attraverso i Coni. Si deve intervenire sui giovani, aiutarli a farli venire fuori, ed una squadra B potrebbe aiutare”.

Costacurta, assieme a Fabbricini, deciderà il nome del nuovo ct azzurro: “Non è una priorità ma una cosa importante. Quelli impegnati non verranno, ma in Italia ci sono 5-6 ottimi allenatori. Sondaggi non ne abbiamo fatti, è davvero troppo presto. Ancelotti o Conte? Magari uno dei due ci cascasse… Mancini? C’è ampia scelta. Questi sono bravissimi, uno di loro potrebbe diventare il nuovo ct”. Per Ancelotti sembra ci sia poco da fare: “E’ sotto contratto con il Bayern e ufficialmente non posso avvicinarmi. E poi, vuole allenare una squadra di club. Mi sento molto, molto vicino a Carlo, ma non in quel senso…. Di sicuro, visto che non abbiamo un gran numero di giocatori stellari, serve un grande allenatore”.

Di Biagio, tecnico dell’under 21, ‘traghettatore’ della ‘maggiore’ nelle amichevoli di marzo, potrà giocare le sue carte: “Se vincesse 4-0 con l’Argentina e 3-0 con l’Inghilterra, io che faccio?”. Infine una battuta su Gattuso, mister del Milan: “E’ bello determinato, mi sembra sia riuscito a trasferire ai suoi giocatori cosa significa indossare quella maglia”.