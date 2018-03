Nazionale, Buffon: ''Qui per senso di responsabilità''. Chiellini lascia il ritiro

Gianluigi Buffon (agf)

COVERCIANO – “Sono qui perche’ sono una persona coerente con tutto quello che ho sempre detto, e per senso di responsabilità”. La Nazionale riparte da Gianluigi Buffon: il capitano azzurro ha risposto alla chiamata di Di Biagio e raggiunto il ritiro degli azzurri a Coverciano.

“GIOVANNI AVRANNO SPAZIO” – Dopo il drammatico spareggio perso contro la Svezia, Buffon aveva dato l’addio alla maglia azzurra. Ma, d’accordo con il nuovo ct, ha scelto di ritornare, anche per aiutare la crescita delle nuove leve: “I giovani sono già cresciuti e avranno tutto il loro spazio – aggiunge il portiere juventino -. Di Biagio è stato molto carino nei miei confronti; in un momento del genere, visto che sono sempre stato un elemento aggregante della Nazionale, vorrei che anche questa mia presenza oggi fosse presa in questo modo, e non in altro, perché non è assolutamente mia intenzione”.

FORFAIT DI CHIELLINI – Intanto prima tegola per Di Biagio: Giorgio Chiellini ha dovuto abbandonare il ritiro per l’infortunio alla coscia sinistra rimediato sabato durante la partita con la Spal. Gli accertamenti effettuati stamani a Firenze hanno consigliato un suo ritorno a Torino per proseguire le cure con il proprio club. Il ct aveva già preventivamente convocato il difensore del West Ham Angelo Ogbonna.