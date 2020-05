C’è una strana inquietudine che prende i campioni del mondo del 2006, anime erranti in perenne ricerca di una definizione di sé. L’ultimo a imboccare una strada per poi abbandonarla in fretta è stato Barzagli, che all’inizio dell’autunno era entrato nello staff di Sarri per poi uscirne giovedì, prima ancora che finisca la primavera. Ha motivato la decisione con ragioni personali: “Ho deciso di fare una scelta di vita. Sentivo l’esigenza di vivere maggiormente la mia famiglia”. Barzagli ha trascorso le settimane del lockdown assieme ai suoi nella campagna dell’Umbria, dove ha acquistato una tenuta, e alla fine non se l’è sentita di tornare alla routine, anche perché il rapporto con Sarri è rimasto sempre piuttosto distaccato: era entrato nel suo staff come una sorta di consulente per la difesa, ma alla lunga è rimasto un elemento della squadra, o della società, senza diventare davvero un membro del team dell’allenatore, rispetto al quale oltretutto ha visioni tattiche molto differenti.

Barzagli era stato richiamato dal club anche per tenere sotto controllo uno spogliatoio non più compatto come un tempo, come era successo anche con Buffon e Bonucci, precipitosamente riaggregati proprio perché riassumessero un ruolo di guida all’interno del gruppo. Ma in realtà Barzagli, che è anche produttore vinicolo, non ha ancora deciso cosa fare da grande: allenare era una possibilità che ha valutato, ma finora l’idea non l’ha sedotto.

D’altronde, sono pochi i campioni del mondo con le idee chiare e un percorso già delineato per la loro vita senza i calzoncini. Uno di quelli è sicuramente Gattuso, che a colpi di gavetta ha già conquistato due panchine di prestigio, prima il Milan e poi il Napoli. Un altro che sta assecondando le sue ambizioni, che dicono smisurate, è Filippo Inzaghi, il quale in serie A (Milan e Bologna) ha incontrato difficoltà ma in B ha fatto bene a Venezia e addirittura benissimo a Benevento, conquistando virtualmente una trionfale promozione.

Molti altri procedono invece per tentativi, se non addirittura a tentoni, e la maggioranza di loro ha un curioso denominatore comune: l’esperienza all’estero, spesso in zone calcisticamente periferiche e in molti casi favorita da Davide Lippi, il procuratore figlio dell’ex ct, che ha entrature interessanti soprattutto in Cina. L’avventura straniera ha riguardato, o ancora riguarda, ben 18 dei 23 eroi di Berlino: Buffon ha giocato un anno a Parigi, Amelia ha fatto per qualche mese il terzo portiere al Chelsea, Zaccardo è stato in Germania (al Wolfsburg, assieme con Barzagli) ma anche a Malta e a San Marino, Grosso ha disputato due stagioni a Lione, De Rossi ha chiuso la carriera in Argentina, Del Piero è tramontato tra Australia e India e adesso vive in California, Gattuso ha giocato e allenato in Svizzera prima di lavorare a Creta, Toni ha vissuto stagioni memorabili al Bayern (dove per un anno ha condiviso l’esperienza con Oddo) ma anche una parentesi in Arabia, Gilardino è riuscito a segnare cinque gol pure nel campionato cinese, Nesta è passato dal Canada all’India a Miami, dove ha allenato per due campionati, Camoranesi ha giocato un anno a Stoccarda e due in Argentina prima di girovagare, come tecnico, tra il Messico (Coras de Tepic, Cafetaleros), la sua patria natìa (Tigre) e una Slovenia periferica (Tabor Sezana).

Barone ha fatto il vice-allenatore di una squadra di Delhi affidata alle cure di Zambrotta, che a sua volta è poi finito in Cina con Capello, alla corte di Suning, e in precedenza era stato per due anni a Chiasso (prima in campo e poi in panchina), che sarà pur Svizzera ma almeno è a due passi da casa sua, Como. Pirlo ha dato l’addio al calcio nel New York City, in Mls. Materazzi ha vinto un campionato in India, allenando i Chennai Titans.

Cannavaro, il più “straniero” di tutti, è fuori dall’Italia quasi ininterrottamente da ormai un decennio: ha giocato e allenato a Dubai, poi si è trasferito in Cina, ha traslocato in Arabia Saudita e dal 2016 è un protagonista fisso e di riguardo della Chinese Super League. L’ultimo campionato l’ha vinto lui, alla guida del Guangzhou Evergrande.

In pratica, solamente Peruzzi (team manager della Lazio), Totti (ex dirigente della Roma), Perrotta (inserito nei quadri della Figc e dell’Aic) e Inzaghi non hanno mai cercato avventure più o meno esotiche. A loro bisogna aggiungere Iaquinta, rimasto impelagato in una scabrosa vicenda giudiziaria: è stato condannato in appello a due anni di reclusione nell’ambito del processo Aemilia, roba di ‘ndrangheta. Ma se per lui è caduta l’aggravante mafiosa, per la stessa inchiesta suo padre Giuseppe sta scontando una condanna (al momento solo di primo grado) di diciannove anni nel carcere di Voghera. Sono in ogni caso pochi i campioni del 2006 con una risposta chiara alla domanda sul loro futuro. Non ce l’ha nemmeno l’unico che giochi ancora, Buffon: prima voleva ritirarsi, poi è espatriato, quindi è rientrato e adesso prolungherà il contratto. Fine carriera mai.

I più stabili sono quelli che hanno scelto una carriera dirigenziale anche se non di primo livello (Peruzzi, Perrotta). Molti stanno cercando fortuna come allenatori, trovandola di rado: Oddo e Grosso hanno avuto più bassi che alti, Nesta si sta ancora cercando anche se gli ultimi mesi con il Frosinone erano stati molto buoni, Gilardino ha appena cominciato partendo dalla Pro Vercelli (serie C), Barone sta con i giovani (Sassuolo), Zambrotta e Materazzi sono stati meteore, Camoranesi girovaga, Amelia è reduce da un esonero da parte della Vastese (serie D). Il più lucido sembra Pirlo, che ha grandi ambizioni e sta studiando il percorso giusto: dovrebbe cominciare nella prossima stagione dalla Juventus Under 23.

Tra i più inquieti, o incerti, c’è Zaccardo, che arrivò addirittura a cercare lavoro con un annuncio su LinkedIn (e lo trovò a Malta). Totti e De Rossi stanno ancora tentando di capire come si possa tirare avanti senza pallone tra i piedi, e soprattutto senza la Roma nella vita di ogni giorno. Alcuni, da Toni a Camoranesi, da Zambrotta ad Amelia, ci stanno provando anche con le tv: un commentatore tecnico campione del mondo fa sempre un certo effetto, ma in definitiva il solo Del Piero, a Sky, si è ritagliato un certo spazio, anche se l’ex juventino è l’unico, assieme a Iaquinta (e a De Rossi, però ancora troppo fresco di ritiro), ad aver lasciato il mondo del calcio, senza inseguire incarichi né da allenatore né da dirigente. Vive tra l’Italia e Los Angeles, dove ha aperto un ristorante.