– “Io amo la Nazionale e ci tornerei di corsa”. Mario Balotelli è pronto a tornare. Dopo l’esilio forzato, superMario vuole riprendersi un posto in nazionale. L’ultima presenza in azzurro dell’attaccante del Nizza risale addirittura a quattro anni fa, al Mondiale in Brasile del 2014 con Cesare Prandelli in panchina. Ora Gigi Di Biagio, ct ad interim, è pronto a fare quello che Conte e Ventura non hanno fatto, ovvero ridare la maglia azzurra al bad boy italiano in occasione della doppia amichevole di marzo con Argentina e Inghilterra.

CONTE AVEVA RAGIONE, VENTURA… – “Penso che gli unici due allenatori che non mi hanno convocato in Nazionale – racconta Balotelli ospite ai Tiki Taka – sono stati Conte, e aveva ragione perché io non stavo giocando bene, e poi Ventura, che l’ha fatto per delle sue ragioni che ancora non ho capito”, ha aggiunto l’attaccante del Nizza che sul suo futuro non si sbilancia e risponde con ironia: “dove giocherò l’anno prossimo? Vengo a lavorare nella redazione di Tiki Taka”.

RITROVATO LA SERENITÀ – Intanto in Francia sta mettendo in mostra tutto il suo talento (“La Serie A è più tattica, il campionato francese è più fisico”) grazie anche a una vita personale che gli sta dando quella tranquillità che serve per far bene. “La serenità l’ho trovata a casa con una persona. Il segreto è a casa mia, poi negli ultimi anni ho avuto dei problemi fisici che ora non ho più e le prestazioni calcistiche sono migliori, però la serenità la si trova a casa e non nel lavoro”.