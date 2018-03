– “La panchina della Nazionale azzurra? Non è un’ipotesi così lontana. Conosco bene Costacurta e lui me: in questo momento però credo sia necessario per la Nazionale aspettare. Io ufficialmente sono ancora sotto contratto, poi magari ci sono anche altri allenatori che stanno lavorando e che non si possono contattare. Per tutti è ancora un po’ presto per prendere decisioni definitive”. Così Carlo Ancelotti sull’ipotesi di un suo approdo sulla panchina dell’Italia.

L’Italia, a fine marzo, sfiderà in amichevole Inghilterra e Argentina. A guidarla ci sarà l’ex ct dell’Under21 Luigi Di Biagio: “La Nazionale ha preso tempo e nel frattempo valuterà il lavoro Di Biagio – ha proseguito il tecnico emiliano ospite di Radio anch’io Sport, su Rai Radio1 – Il fatto che Costacurta sia vicecommissario non mi impedisce di parlargli, lo sentivo anche prima. L’azzurro per chiudere la carriera? No, ci sono stati allenatori come Conte che, una volta finita la Nazionale, hanno continuato. L’idea sarebbe quella di allenare tutti i giorni e avere un club per farlo. È questo il dubbio che ho”.

NAPOLI ANCORA IN CORSA – “La Juve ha fatto un passo importante in un momento importante del campionato quando c’era anche la Champions, ha preso coraggio, poi sono da sempre una squadra solida. Non so se sia uno strappo decisivo ma è ben indirizzata. Il Napoli non può alzare bandiera bianca, è ancora lì e 4 punti (se la Juve batte l’Atalanta mercoledì, ndr) non sono una infinità – ha spiegato il mister – Il Napoli continua a nutrire la speranza di un passo falso della Juve come è successo al Napoli con la Roma”.

COMPLIMENTI A GATTUSO – “Gattuso ha creato soprattutto una buona sintonia coi giocatori motivandoli e creando chiarezza, secondo me anche nel gioco. È riuscito immediatamente ad ottenere i risultati”. E sull’ipotesi di rimonta contro l’Arsenal in Europa League, l’allenatore emiliano aggiunge. “Non è folle pensarlo ma è molto difficile, il risultato dell’andata ha penalizzato molto (0-2 a San Siro). L’Arsenal è in ripresa, anche ieri ha fatto un buon risultato in casa, ma tutto è possibile”.

Infine sulla corsa Champions con Roma, Lazio, Inter e Milan in lizza per due posti. “Stanno al meglio in questo momento le squadre che sono più in alto in classifica, però il Milan sta recuperando bene e diventa veramente un secondo campionato quello per la Champions: sarà una bella lotta”.

VAR INDISPENSABILE – “Il Var è una cosa necessaria ed è normale che qualcuno abbia ancora qualche dubbio essendo qualcosa di nuovo. È di grande aiuto, non solo per gli arbitri, ma anche per evitare le polemiche. Il Var toglie grandi dubbi a tutti”. Sulle interruzioni durante le partite: “I tempi il Var li allunga ma non troppo. In ogni gara ci sono, e non sempre, un paio di interventi. La tempistica può inoltre essere ulteriormente limata”.

IL RICORDO DI ASTORI – “La morte di Astori ha riappacificato e unito tutte le tifoserie e mi auguro che questo possa continuare. La violenza, pur essendosi ridotta, continua a essere un problema per il nostro calcio. Mi auguro – ha detto Ancelotti – che questo sport possa essere vissuto nella maniera più serena possibile”.