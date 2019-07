Un momento di informazione e formazione dedicato a tutti i navigator. Questo il senso del kick off previsto a Roma per il 31 luglio, a partire dalle ore 8, presso la sala Santa Cecilia dell’auditorium Parco della Musica, a favore degli oltre duemila selezionati e contrattualizzati da Anpal servizi per collaborare con i centri per l’impiego nell’individuare un’offerta di lavoro congrua per i beneficiari del reddito di cittadinanza. A tenere a battesimo i navigator provenienti da tutta Italia ci penserà Mimmo Parisi, presidente di Anpal, coadiuvato dai nuovi direttori di Anpal servizi. Previsto in mattinata l’intervento di Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e delle politiche sociali. L’evento sarà seguito sui social con l’hashtag #NavigatorKickOff.

Fonte