A partire dalle 10 di oggi, collegandosi al sito http://selezionenavigator.anpalservizi.it, è possibile candidarsi alla prova di selezione per diventare uno dei 3.000 navigator che aiuteranno i beneficiari del reddito di cittadinanza a orientarsi nel mercato del lavoro. Lo comunica una nota dell’Anpal. Allo stesso indirizzo gli interessati possono prendere visione dell’avviso contenente i criteri di ammissione. Per accedere, è necessario essere in possesso di un Pin Inps, o delle credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale) oppure Cns (Carta nazionale dei servizi). La presentazione on line della domanda è l’unica modalità prevista per partecipare alla selezione. Le candidature possono essere inviate entro le ore 12 dell’8 maggio 2019.

