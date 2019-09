– Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l’ufficiale responsabile della sala operativa della Guardia Costiera,, e il comandante della sala operativa della Squadra navale della Marina,, in relazione al processo per il naufragio dell’ottobre del 2013, in cui morirono 268 persone tra cui 60 bambini. Si trattava di migranti siriani che scappavano dalla guerra civile.

> “Stiamo morendo, per favore”: le telefonate del naufragio dei bambini

Ai due imputati, il pm Sergio Colaiocco contesta i reati di rifiuto d’atti d’ufficio e omicidio colposo. Il processo a Manna e Licciardi è stato fissato al prossimo 3 dicembre davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Roma.

