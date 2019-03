Nato, il Joint Force Command Naples celebra i successi delle donne

Il lungo e tuttora sofferto cammino dell’universo femminile verso una totale e reale emancipazione ed equiparazione agli uomini, nei ruoli, nelle competenze e nell’economia, continua. Un percorso inarrestabile (fortunatamente) ma non senza difficoltà (purtroppo). Ancora oggi, anno 2019. E’ anche per questo che cerimonie come quella voluta fortemente da Ammiraglio James Foggo, Comandante del Jfc Naples (Joint Force Command), sintetizzando, l’ultramoderna base (una vera e propria cittadella) della Nato a Lago Patria, ha voluto in concomitanza con la Giornata internazionale della donna.

“Per celebrare la Giornata internazionale della donna 2019, voglio riconoscere i successi delle donne alla Nato. Attualmente, 6 dei nostri 29 alleati della NATO hanno una donna responsabile della difesa”, ha detto Foggo, che è anche il capo della Marina degli Stati Uniti. “Presto, con la Macedonia settentrionale, tale numero salirà a circa il 25% delle nostre nazioni. Dal 1990, gli alleati della Nato hanno nominato non meno di 31 ministre della difesa femminile “.

Interessanti le parole delle donne chiamate a intervenire. “In un ambiente di leadership storicamente dominato dagli uomini, influenzare e successivamente cambiare queste strutture tradizionali richiede tempo e impegno a tutti i livelli poiché si basano su cultura e tradizioni che privilegiano i maschi rispetto alle donne”, ha affermato senza mezzi termini il consulente speciale della Nato Strategic Direction South Hub / Marta Przenioslo, responsabile dell’ufficio dei Balcani.

“Diverse relazioni rivelano che sta cambiando l’atteggiamento di uomini e donne nei confronti dei tradizionali ruoli di genere”, ha aggiunto. Il programma ha compreso anche video che mostrano le attività delle donne delle Nazioni Unite, le donne militari che prestano servizio in località dislocate e le donne del Jfc.

“Le donne rappresentano la metà della popolazione di questo pianeta e il ruolo delle donne nella prevenzione e risoluzione dei conflitti, i negoziati di pace, la costruzione della pace, la ricostruzione post conflitto è essenziale, poiché è essenziale proteggere le donne e le ragazze dagli abusi durante i conflitti armati, è intervenuta il maggiore Liliana Bjelic.

“Capire l’ambiente e adattare le nostre forze di conseguenza, includendo più donne nell’esercito non è qualcosa che deve essere imposto dalla risoluzione 1325, ma dovrebbe essere un processo logico nell’affrontare complessi operazioni internazionali. Sono molto felice di vedere l’impegno della Nato in questo processo “.

Il cammino è ancora lungo. Ma prosegue. Con la forza, la qualità e la resilienza delle donne.





