L’attrice premio Oscar, protagonista di ‘Vox Lux’, il film di Brady Corbet in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, ha calcato la passerella del Palazzo del Cinema fasciata in un abito dorato, acclamata dai fan, che hai poi ricompensato firmando a lungo autografi. Oltre al cast del film, dove la Portman veste i panni di una popstar, sono saliti sul red carpet per l’occasione diverse star della musica italiana, da Al Bano a Fabio Rovazzi, a Paola Turci, accompagnata da Violante Placido, sua collega nella giuria del Soundtrackstars Award, che premierà il 7 settembre la migliore colonna sonora del concorso veneziano.