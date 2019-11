Tra le paure degli italiani, e non solo, in vista del Natale c’è quella che durante il pranzo o la cena della festa insorgano delle spiacevoli discussioni familiari. In tutta Europa, infatti, questa è stata la prima risposta alla domanda “Cosa potrebbe rovinare lo spirito natalizio nella tua famiglia”; in Italia questa risposta è stata indicata dal 50% degli intervistati, con un picco in Austria dove questa risposta è stata data dal 63%.E’ quanto emerge dal sondaggio sulle diverse tradizioni natalizie nei paesi europei condotto da HomeAway, esperto globale delle case vacanza (parte di Expedia Group), in 9 paesi tra cui: Austria, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.

