Cosa metteremo in tavola a Natale? Da Nord a Sud sono tantissimi gli italiani che la prossima settimana esalteranno il palato di amici e parenti con innumerevoli antipasti e saporite portate. In loro soccorso arrivano i consigli di chef e food blogger del Belpaese che hanno stilato la top 10 dei ‘must have’ sulla tavola natalizia per far felici le papille gustative degli ospiti. La prima posizione spetta secondo gli esperti al panettone (83%), tipico dolce milanese da sempre associato alla tradizione gastronomica del Natale, seguito a ruota dai salumi (72%), dal prosciutto crudo fino ai salami, mentre la terza posizione è assegnata ai tortellini (64%), popolare piatto emiliano amato in tutto lo Stivale.

