Natale fa rima con tradizione. Anche a tavola, con piatti insormontabili per la cena della Vigilia e per il pranzo del 25 dicembre. Parola dello chef Alessandro Circiello, che suggerisce capponi e tacchini farciti. “Si comincia con il brodo di cappone: per renderlo più saporito – consiglia – si può conservare un po’ di petto, macinarlo e mescolarlo con sedano e cipolla tritati, un goccio di marsala. Una volta raffreddato il brodo, passato e filtrato, si aggiunge il tutto e si porta a bollore in modo lento: il macinato chiarifica il brodo, cioè toglie il grasso e le impurità, rendendolo più limpido e saporito”.

