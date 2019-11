Arriva l’era del global-panettone. Chi l’ha detto, infatti, che il panettone più buono dev’essere per forza milanese? Da anni pasticceri di tutt’Italia si affermano sulla scena con panettoni riconosciuti e apprezzati dai migliori buongustai. Adesso, però, la sfida diventa mondale. Infatti, perché Cina, Emirati Arabi o in Australia non possono produrre panettoni buoni come quelli ‘made in Milan’? L’idea è venuta alla Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria che quest’anno ha indetto la prima edizione del concorso ‘Il Miglior panettone del mondo’, che si terrà il 16 e il 17 novembre a Palazzo Falletti, a Roma.

