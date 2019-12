Titolo: NATALE 2019: Giovani per Lavoro LUN/VEN in FIERE – RES – EVENTI



Azienda: Haring



Descrizione: come Hostess e Addetti alla Promoter del capoluogo ligure a partire dal periodo natalizio prossimo venturo. Lavoro: a tempo pieno… e/o di stage o alternanza scuola – lavoro a contatto con il pubblico / commessa/ vendita / accoglienza / reception / front…

Luogo: Provincia di Genova