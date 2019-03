Una banca dati per garantire cure adeguate

“CONTARSI per poter contare”, per rendere noti i numeri dell’, le disabilità e le cure. Sono questi alcuni degli obiettivi del primo Registro nazionale dell’emicrania, presentato in questi giorni a Roma. “L’idea di istituire il Registro nazionale dell’emicrania è nata cinque anni fa durante un incontro all’Istituto Superiore di Sanità e da allora il progetto ha preso gradualmente forma: da Roma, Milano, Parma e Bologna, dove si trovano i primi quattro centri dedicati alle cefalee che hanno preso parte all’iniziativa, adesso che il Registro è diventato finalmente operativo, se ne contano ben 38, sebbene il nostro obiettivo è quello di accoglierne molti altri ancora”, spiega, neurologo responsabile del Centro Cefalee dell’IRCCS San Raffaele di Roma, tra gli ideatori del Registro nazionale dell’emicrania.

Si tratterà di una banca dati che avrà lo scopo non soltanto di contare i pazienti che soffrono davvero di emicrania nel nostro Paese ma anche di categorizzarli in base alla gravità e al numero di attacchi mensili: “Il motivo che ci ha spinto a voler mettere nero su bianco i numeri dell’emicrania – continua Barbanti – è il voler garantire una migliore appropriatezza delle terapie per questo disturbo ancora troppo sottostimato e poco riconosciuto, ma anche per evitare inutili indagini diagnostiche, come risonanza cervicale o elettroencefalogramma, purtroppo ancora oggi eseguite, e che rappresentano un grave peso economico sul Servizio Sanitario Nazionale”.



Senza contare poi il problema delle autoprescrizioni che spesso non riguarda soltanto le indagini diagnostiche ma anche i trattamenti terapeutici: come rivela uno studio clinico pilota pubblicato nel 2018 e realizzato da quattro centri italiani su 63 pazienti e confermato in seguito da una seconda ricerca realizzata su un campione più ampio – di 776 pazienti – in 22 centri. Dai risultati è emerso infatti come il 41,2% dei trattamenti terapeutici erano effettuati in autoprescrizione senza il consulto di uno specialistico. E lo stesso è stato rilevato per le indagini diagnostiche, eseguite senza prescrizione in quasi il 20% dei casi.



Emicrania, in Italia ne soffre il 24% della popolazione

L’emicrania è una patologia molto comune che, come puntualizza Barbanti, “si stima colpisca fino al 24% della popolazione italiana, ovvero ben 15 milioni di persone. Rappresenta la terza patologia più frequente nell’uomo, oltre che la seconda più disabilitante: più di 4 milioni di persone nella nostra nazione hanno almeno 5 episodi di emicrania al mese, arrivando in alcuni casi a sperimentare mal di testa ogni giorno”.

Per questo motivo uno degli scopi del Registro è quello di realizzare una sorta di passaporto biologico del malato, “cioè un identikit del paziente che consenta di stabilire quale debba essere la terapia più opportuna. Questo perché – continua il Professore – quando il mal di testa è abbastanza frequente – almeno 4-5 volte al mese – è opportuno ricorrere non solo all’utilizzo di farmaci analgesici per la cura dei sintomi ma anche ai farmaci preventivi, che vanno a curare il disturbo in profondità, evitando così che l’emicrania si faccia avanti”.



Come funzionano i nuovi farmaci

Per questo disturbo “grazie al progresso delle conoscenze scientifiche, sono stati messi a punto degli anticorpi monoclonali che rappresentano la prima cura specifica per la prevenzione dell’emicrania, finora eseguita con farmaci non selettivi quali antidepressivi, antiepilettici. Tali anticorpi – conclude Barbanti – sono farmaci intelligenti che, iniettati sottocute mensilmente, bloccano una molecola determinante per l’emicrania (chiamata CGRP): la nostra casistica, la più ampia in Italia, dimostra che sono in grado di ridurre di almeno il 50% la frequenza degli attacchi emicranici nell’87,5% dei soggetti, in assenza di effetti collaterali. Sono farmaci ad alto costo, già in commercio dallo scorso dicembre e la cui rimborsabilità – oggi in fase di negoziazione con Aifa – è attesa nel secondo semestre del 2019”.