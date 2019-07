E’ stato arrestato in Bolivia Paolo Lumia, 51 anni, originario di Mazara del Vallo (Trapani), ritenuto dagli investigatori il più grosso narcotrafficante di cocaina al mondo. Ricercato dallo scorso mese di febbraio e legato alla locale famiglia mafiosa, l’uomo è stato bloccato nel residence in cui si nascondeva. L’indagine è stata condotta dalla Squadra mobile di Trapani e coordinata dalla Dda di Palermo. Secondo gli investigatori, l’uomo è coinvolto in un maxi traffico di cocaina scoperto nei mesi scorsi che ha portato al sequestro di quasi 500 chili di droga su una barca in un atollo della Polinesia.

