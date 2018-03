Napoli, via al mini-campionato: cinque gare in attesa della Juventus

Maurizio Sarri (agf)

NAPOLI – Un minitorneo di cinque partite per arrivare allo scontro diretto e provare a giocarsi il tutto per tutto allo Juventus Stadium. Sono i cinque appuntamenti che il Napoli prepara per tenere vivo il sogno scudetto, un po’ sfumato nelle ultime giornate con la Juventus che ha effettuato il sorpasso in vetta alla classifica.

SI CERCA UN FILOTTO DI VITTORIE – La consapevolezza dei propri mezzi e la personalità sono due aspetti su cui Maurizio Sarri ha lavorato molto nei suoi tre anni in azzurro e la squadra ora ha queste caratteristiche che però bisogna mettere in campo. Il calendario del Napoli ha segnato in rosso la data del 22 aprile, con lo scontro diretto contro la Juve e gli azzurri sperano di arrivarci con un filotto di vittorie: si parte domenica con la sfida al Genoa al San Paolo, poi il percorso prevede la trasferta sul campo del Sassuolo alla vigilia di Pasqua e il match contro il Chievo. Gi azzurri puntano al tris per arrivare in pieno sprint all’altra sfida delicata di questo finale di stagione, quella contro il Milan a San Siro. Poi Hamsik e compagni ospiteranno l’Udinese prima dello scontro decisivo a Torino. Sarri avrà il vantaggio di avere quasi sempre la settimana tipo a disposizione, tranne il turno infrasettimanale del 18 aprile contro l’Udinese, mentre la Juventus avrà in mezzo anche il doppio impegno nei quarti di Champions League.

CHIRICHES SI ALLENA ANCORA A PARTE – Il Napoli affronterà l’avvicinamento alla sfida dello Stadium a piccoli passi a patire da domenica, mentre i tifosi in città si preparano già per domani, quando seguiranno con attenzione il recupero della Juventus che vincendo contro l’Atalanta andrebbe a +4 sugli azzurri. La gara, rinviata per la neve due settimane fa, ma che già all’annuncio delle formazioni ufficiale aveva provocato un piccolo caso sui social network per l’ampio turn over messo in atto dal tecnico nerazzurro Gasperini, accusato di ‘scansarsi’. Oggi Sarri, intanto, ha ritrovato la squadra a Castel Volturno: tutti presenti tranne Chiriches che continua ad allenarsi a parte per i problemi muscolari.