Super Meret

Bum-bum Milik e il Napoli torna alla vittoria. Dopo i due 0-0 consecutivi contro Genk e Torino, i ragazzi di Ancelotti tornano alla vittoria battendo per 2-0 al San Paolo il Verona grazie alla doppietta dell’attaccante polacco, che dopo il gol in nazionale si sblocca anche con la maglia azzurra.

Ancelotti adatta Di Lorenzo sulla sinistra e dà fiducia per la prima volta dall’inizio a Younes, in attacco la coppia Milik-Insigne. Juric recupera Rrahmani in difesa e, alle spalle di Stepinski, sceglie Zaccagni-Pessina. La prima mezzora conferma l’andamento delle prime giornate: Napoli abbastanza sterile in attacco mentre l’Hellas dimostra grande qualità di gioco e sopratutto grande coraggio. Non a caso, al 17′, Meret si deve superare con un triplo intervento, uno dopo l’altro, sui tentativi di Lazovic, Pessina e Stepinski. Il San Paolo tira un enorme sospiro di sollievo.

Bentornato Milik

Nel momento migliore degli ospiti però gli azzurri trovano il vantaggio: al 37′, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, Ruiz mette al centro un pallone teso in area finalizzato dal taglio vincente di Milik, che finalmente rompe il digiuno con il primo gol in campionato. Prima dell’intervallo Veloso prova a sorprendere Meret sul proprio palo, ma è determinante la testa di Koulibaly ed evitare l’1-1. Nella ripresa il Napoli controlla il vantaggio senza ovviamente rinunciare ad attaccare, in difesa i pericoli diminuiscono con Juric che si gioca le carte Salcedo e Di Carmine, senza però particolari effetti. Al 67′ allora ancora Milik chiude i giochi anticipando Rrahmani su un calcio di punizione vicino alla bandierina di Insigne, classico gol da bomber d’area di rigore. Ancelotti cambia poi la coppia d’attacco inserendo Mertens e Llorente ed entrambi vanno subito vicino al 3-0: Silvestri respinge un colpo di testa dello spagnolo, dopodiché il belga spara a botta sicura sul palo, fallendo il gol che poteva valere l’aggancio a Maradona. Nel finale il tecnico gialloblu si gioca la carta Tutino (napoletano doc) che va vicino alla rete del 2-1 ma, da posizione defilata, non finalizza un cross di Faraoni, mentre nel recupero un colpo di testa di Rrahmani fa la barba al palo. Con questo rotondo 2-0 il Napoli ritrova in un colpo solo la vittoria e la vena realizzativa di Milik, ciò che Ancelotti aveva chiesto alla vigilia. Zero punti ma tanti complimenti (soprattutto per i primi 45′) al Verona.

Premiato Claudio Bandoni

Da segnalare durante l’intervallo la premiazione a Claudio Bandoni, 80enne doppio ex di entrambe le squadre che è riuscito nell’impresa di percorrere Verona-Napoli (960 km) in bicicletta: un gesto per mandare un messaggio di pace tra le due tifoserie, storicamente molto rivali. Una vera e propria impresa.

NAPOLI-VERONA 2-0 (1-0)

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Insigne (76′ Mertens); Milik (81′ Llorente), Younes (65′ Zielinski). A disp: Ospina, Karnezis, Luperto, Tonelli, Mario Rui, Ghoulam, Gaetano, Elmas. All.: Carlo Ancelotti.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat (80′ Tutino), Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni (52′ Salcedo), Pessina; Stepinski (60′ Di Carmine). A disp: Berardi, Bocchetti, Adjapong, Dawidowicz, Empereur, Vitale, Verre, Danzi, Henderson. All.: Ivan Juric.

RETI: Milik al 37′ e 67′.

ARBITRO: Marco Piccinini (Forlì).

ANGOLI: 7-7.

AMMONITI: Koulibaly, Lazovic, Gunter, Faraoni, Zielinski e Mertens.

RECUPERO: 0′ e 3′.