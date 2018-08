Napoli va sotto poi vince in rimonta, 3-2 al Milan

(Afp)

Come già nella prima giornata contro la Lazio, il Napoli va sotto con il Milan ma poi rimonta e porta a casa il risultato pieno. I rossoneri subito in vantaggio al San Paolo con Bonaventura, dopo 15 minuti di gioco. Per gli uomini di Gattuso, raddoppia Calabria al 4° del secondo tempo. A questo punto il Napoli accende la luce, prima con una doppietta di Zielinski (8° e 22° della ripresa), poi con il gol decisivo di Mertens al 35° del secondo tempo. Gli uomini di Ancelotti restano così a punteggio pieno e tengono il passo della Juventus, che nel pomeriggio ha avuto la meglio della Lazio.