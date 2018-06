Napoli usa il sapone, bufera su Juventus under 15

(Fotogramma)

La Juventus under 15 finisce nei guai. Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria contro il Napoli nella semifinale di ritorno per lo scudetto di categoria, conquistata lunedì pomeriggio per 3 a 0, che il team bianconero è finito al centro di una bufera sul web. A scatenare le polemiche un video pubblicato su Instagram da uno dei giovani calciatori juventini che immortala i festeggiamenti nello spogliatoio juventino dove, e a un certo punto, è partito il coro “abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone“. Un coro che non è passato inosservato, suscitando l’indignazione generale.

Tanto che il calciatore che aveva diffuso il filmato ‘incriminato’, dopo qualche ora, lo ha cancellato scusandosi con “tutti quelli di Napoli”. “Era solo l’euforia e la gioia di aver vinto contro una squadra rivale – ha scritto su Instagram – Mi scuso per questo, non volevo offendere nessuno”. Intanto la società bianconera ha condannato l’accaduto tramite una nota diffusa su Twitter: “In seguito agli avvenimenti di Juventus-Napoli Under 15, il club si riserva di accertare con precisione i fatti e di decidere le relative sanzioni disciplinari nei confronti dei propri tesserati”.