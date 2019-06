Laurea magistrale in Archeologia, per Alberto Angela. Una laurea honoris causa che gli verrà conferita martedì dall’università Suor Orsola Benincasa, per “la straordinaria capacità di sintesi tra competenza e comunicazione, ovvero tra i valori della conoscenza scientifica e i metodi della trasmissione del sapere nell’era dei nuovi media”.

E dopo la laudatio affidata alla professoressa Emma Giammattei, direttore del dipartimento di Scienze umanistiche, sarà Alberto Angela a prendere la parola con la sua lectio magistralis sul tema “Raccontare l’antico: immagini e storie dell’archeologia”. La cerimonia sarà aperta dal rettore del Suor Orsola Lucio d’Alessandro.

La cerimonia si terrà martedì 25 giugno, alle 16.30, nella Sala degli Angeli dell’università Suor Orsola Benincasa, ad un anno di distanza dalle cittadinanze onorarie di Napoli e di Pompei, intanto è diventata ormai cult la puntata di “Ulisse” dedicata a “i mille segreti di Napoli”, uno straordinario viaggio tra alcuni dei luoghi più suggestivi della città (dalla cappella Sansevero al Tunnel borbonico).

La cerimonia sarà aperta dal rettore Lucio D’Alessandro che anticipa come “questo importante riconoscimento vuole sottolineare la rilevanza pedagogica della sapiente interconnessione tra la conoscenza e i nuovi metodi della sua trasmissione che in Angela viene esaltata da una peculiare visione comunicativa capace di appassionare al bene culturale e al culto non inerte del passato anche i fruitori più giovani”.