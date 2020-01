“Non è che la società ha sbagliato ‘Gennaro’?”

– Un Tapiro d’Oro per Gennaro Gattuso. Il tecnico del Napoli ha ricevuto dall’inviato di “Striscia la notizia” Valerio Staffelli il famoso “premio” per l’impatto negativo che ha avuto sulla panchina azzurra.

Gattuso in 4 partite con il Napoli ha collezionato solo una vittoria, in trasferta contro il Sassuolo, e ben tre sconfitte, contro Parma, Inter e sabato scorso contro la Lazio. Tre ko conditi da scivolate dei giocatori e papere dei portieri. “La colpa è mia, ma arriveranno momenti migliori: bisogna stringere i denti e lavorare”, ha detto Gattuso. L’inviato di Striscia allora lo ha incalzato con una battuta: “Non è che la società ha sbagliato ‘Gennaro’? Forse era meglio prendere il Santo…”. Gattuso ha replicato: “Bisogna andarci in visita tutti assieme, perché prendiamo dei gol assurdi”.

Coppa Italia, con il Perugia debutto di Demme

Gattuso è rimasto in silenzio alla vigilia della sfida contro il Perugia valida per gli ottavi di Coppa Italia. Ci sarà naturalmente turnover visto che poi sabato si dovrà sfidare la Fiorentina in campionato. In attacco, fermo ancora Mertens, ci sarà finalmente spazio per Lozano. Il messicano da quando è arrivato Ringhio non è mai partito titolare e nel suo Paese si sono lamentati per il suo ingresso solo negli ultimi due minuti della sfida con la Lazio. Come prima punta del tridente dovrebbe esserci Llorente. Dall’altra parte ballottaggio tra Insigne e Younes. A centrocampo ci sarà l’esordio di Demme. Con lui Elmas e uno tra Zielinski (favorito) e Fabian Ruiz. In difesa gli uomini sono contati visto che Maksimovic, Koulibaly e Ghoulam sono ancora out: Luperto e Mario Rui (squalificato contro la Fiorentina) copriranno la zona mancina, Hysaj e Manolas quella destra. Tra i pali dovrebbe esserci ancora Ospina nonostante l’errore con la Lazio anche perchè Karnezis è out per problemi alla caviglia.