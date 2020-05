NAPOLI – Il Napoli potrà ripartire senza problemi. Sorride Rino Gattuso che da domani, 10 maggio, ritroverà tutta la rosa, seppur con sedute di allenamenti individuali distribuite in due sessioni. Sono tutti negativi, infatti, gli esiti dei tamponi al coronavirus ai quali si sono sottoposti giocatori e staff. Le sedute degli allenamenti saranno distribuite nei tre campi di Castel Volturno.





Per ora di sicuro c’è solo la Champions

In attesa di conoscere quale sarà il futuro della serie A, il Napoli ripartirà con un’unica certezza, almeno per ora, e cioè quella di riprendere il cammino europeo ad agosto, così come stabilito dall’Uefa. C’è ancora il ritorno al Camp Nou col Barcellona, valido per gli ottavi di finale di Champions, da disputare. L’andata era finita 1-1. Anche la squadra blaugrana ha ripreso a lavorare singolarmente e nemmeno il tempo di iniziare che deve subito fare i conti con l’infermeria. A Dembélé e Suarez, infatti, adesso si aggiunge anche Umtiti. Il centrale francese ha riportato una lesione muscolare al soleo della gamba sinistra. I tempi di recupero non sono ancora stati resi noti.







