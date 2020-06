Spal senza scampo nonostante il turn-over di Gattuso

Esce la cinquina vincente sulla ruota di Napoli: tanti sono i successi di fila in campionato ottenuti dalla squadra di Gennaro Gattuso (settima vittoria nelle ultime otto gare) dopo il 3-1 inflitto alla Spal al ‘San Paolo’. Gli azzurri non sono dunque appagati dopo la conquista della Coppa Italia e la certezza della qualificazione ai gironi della prossima Europa League e con questi tre punti (sesta affermazione interna stagionale su 14 incontri a Fuorigrotta) avvicinano il quinto posto della Roma, battuta dal Milan, però rimangono 12 le lunghezze di ritardo dalla quarta poltrona che vale la Champions, occupata dalla lanciatissima Atalanta, prossima avversaria proprio dei partenopei a Bergamo.

Insigne e compagni hanno fatto valere il loro maggior tasso tecnico nonostante il turn-over attuato dal tecnico, tenendo a riposo Ospina, Di Lorenzo, Demme e Zielinski e mischiando le carte per far respirare qualcuno dei titolari in vista degli imminenti confronti diretti con le due compagini che li precedono in graduatoria. La missione salvezza di Gigi Di Biagio – gli estensi, alla settima sconfitta negli ultimi otto turni, sono ultimi a braccetto con il Brescia – è sempre “impossible” però con il ko casalingo della Samp sono ancora 8 i punti di distacco dalla quartultima piazza. Certo è che i ferraresi devono cambiare passo se vogliono avere qualche chance di lottare per la permanenza in categoria.

Mertens sblocca subito la gara

Il match si mette subito in discesa per i padroni di casa, che sbloccano il risultato dopo appena 4 minuti: pallone filtrante di Fabian Ruiz per Mertens, il belga conclude a rete con un delizioso tocco sotto a scavalcare Letica in uscita, firmando (dopo la verifica del Var che sconfessa la bandierina alzata dall’assistente) il suo 91° gol in Serie A (7° in questo campionato), con 26 formazioni punite sulle trenta fin qui affrontate nella competizione. Sembra tutto facile per il Napoli, che gestisce palla e fraseggia, anche perché gli avversari faticano ad alzare il baricentro. Insigne con un destro preciso dal limite va vicino al raddoppio, ma è il palo a negargli la gioia del 2-0.

Petagna colpisce il “suo” Napoli, Callejon firma il 2-1

Invece allo scoccare della mezz’ora arriva il pareggio estense, con Petagna, già acquistato dal Napoli per la prossima stagione, abile a sfruttare la solita sovrapposizione Fares-Reca raccogliendo la palla in mezzo all’area per freddare Meret. L’1-1 resiste pochi minuti comunque, perché sul cambio di fronte di Elmas la retroguardia spallina lascia smarcato Callejon, controllo dello spagnolo e destro a incrociare sul quale Letica non è rapissimo nell’andare giù. Prima dell’intervallo un gol di Insigne viene annullato dal Var per una posizione di fuorigioco di Mertens, nell’occasione uomo assist per il capitano.

Younes entra e cala i titoli di coda

La ripresa offre una girandola di sostituzioni che non modificano però l’andamento tattico della gara. E’ sempre il Napoli a mantenere il controllo del gioco e a tentare di arrotondare il punteggio. La Spal riesce quasi mai ad incidere, anche se Valoti (inserito da Di Biagio tra i due tempi) costringe Meret a un intervento decisivo per negare il 2-2. A chiudere definitivamente i giochi ci pensa Younes, subentrato ad Insigne: da sinistra parte un traversone arcuato dai piedi di Ruiz, sul quale il tedesco si fa trovare pronto a deviare in rete di testa il primo pallone toccato.

NAPOLI – SPAL 3-1 (2-1)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaky (35′ st Manolas), Mario Rui (35′ st Ghoulam); Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Callejon (Younes), Mertens (19′ st Milik), Insigne (19′ st Lozano). (25 Ospina, 27 Karnezis, 13 Luperto, 22 Di Lorenzo, 4 Demme, 20 Zielinski, 21 Politano). All.: Gattuso.

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Felipe, Reca (1′ st Valoti); Strefezza (30′ st D’Alessandro), Murgia (30′ st Dabo), Missiroli, Fares; Petagna (37′ st Floccari), Cerri (22 Thiam, 65 Meneghetti, 41 Bonifazi, 40 Tomovic, 26 Sala, 6 Valdifiori, 96 Tunjov, 19 Castro). All.: Di Biagio.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

MARCATORI: nel pt 4′ Mertens (N), 29′ Petagna (S), 36′ Callejon (N).

AMMONITI: Valoti (S), Fares (S) e Felipe (S) per gioco falloso, .

ANGOLI: 4-1 per il Napoli.

RECUPERO: pt 3′, st 5′.