NAPOLI – Ora non ci sono più dubbi: è il nigeriano Viktor Osimhen l’attaccante individuato dal Napoli per sostituire Arek Milik che andrà via al termine di questa annata. Se l’attaccante polacco, in scadenza di contratto con il club azzurro nel 2021, sta trattando con l’Atletico Madrid (offerto un ingaggio da 5 milioni a stagione, ma per il suo cartellino De Laurentiis, secondo quanto riporta ‘As’, chiede una cifra tra i 40 e i 50 milioni), la società partenopea accelera per il suo nuovo bomber – messo nel mirino da mesi – e prova a chiudere l’operazione. Il 21enne talento del Lille (18 gol e 6 assist nell’ultima stagione di Ligue 1), in Francia paragonato a Didier Drogba, è infatti sbarcato in città, con un volo privato proveniente da Nizza, insieme ai due agenti e alla moglie per conoscere Napoli ma non solo: è previsto un incontro con il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, e quasi certamente con l’allenatore Rino Gattuso che lo ha studiato nei mesi scorsi e ha dato l’ok all’acquisto.





Napoli propone 5 anni di contratto

Osimhen è atterrato a Capodichino poco dopo le 13 e dovrebbe trattenersi almeno un giorno nel capoluogo campano, soggiornando all’Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele. Nelle prossime ore l’attaccante che il Lille ha acquistato dallo Charleroi potrebbe incontrare la dirigenza azzurra, visitando magari pure Castelvolturno, per dare un’accelerata importante alla trattativa: De Laurentiis vuole strappare il suo sì e poi trovare l’accordo con il club francese. Del resto, l’allenatore del Lille Christophe Galtier lo ha già salutato: “Non giriamoci intorno, Osimhen andrà via sicuramente – le sue parole in un’intervista a RFI – Ricorda Aubameyang ed è ossessionato dal gol”. Il Napoli con la proposta di un contratto quinquennale intende bruciare così la concorrenza del Tottenham, che ha messo gli occhi sul giocatore nigeriano nato il 29 dicembre 1998.







