Protagonisti (quasi tutti) nelle rispettive Nazionali. La sosta di campionato per una volta si sta rivelando un’alleata preziosa per il Napoli, che aveva bisogno di staccare un po’ la spina dopo una striscia negativa di quattro partite tra campionato e Champions League: contro Cagliari, Brescia, Genk e Torino. Il pit stop è arrivato dunque al momento giusto per Carlo Ancelotti per riordinare le idee e ha allo stesso tempo permesso a molti azzurri di ritrovare il sorriso, perlomeno lontano da Castel Volturno. Nelle qualificazioni per gli Europei sono infatti andati a segno il macedone Elmas (doppietta) e il polacco Milik, mentre Insigne e Fabian sono stati grandi protagonisti rispettivamente con l’Italia e con la Spagna. Ma buone notizie sono arrivate anche dalle trasferte extra continentali del messicano Lozano (gol e assist contro Bermuda) e di Koulibaly, che ha preso per mano il suo Senegal e l’ha aiutato a conquistare un prestigioso pareggio nell’amichevole di lusso contro il Brasile. Proprio il difensore era uno degli osservati speciali, dopo il suo avvio di stagione macchiato dall’autorete contro la Juventus e dall’espulsione contro il Cagliari: pagata pure con le due giornate di squalifica appena scontate. Il suo ritorno tra i titolari nella sfida di sabato pomeriggio contro il Verona farà felici i compagni e i 40 mila tifosi attesi allo stadio San Paolo, dove si farà rivedere per l’occasione Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli è già al bivio e ognuno dovrà fare la sua parte, sulla scia delle ottime prove dei giocatori “prestati” durante la sosta alle Nazionali. Ancelotti li avrà di nuovo tutti a disposizione solo giovedì, appena in tempo per preparare con il gruppo al completo la delicata sfida contro il Verona: in cui comunque si ripartirà dal turn over. Dietro l’angolo incombe infatti anche la trasferta di mercoledì prossimo a Salisburgo, in Austria: tappa già decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale della Champions. E’ dunque scontata un’alternanza tra titolari e seconde linee, con i giocatori rimasti a lavorare in queste due settimane a Castel Volturno che avranno qualche chance in più di trovare spazio in campionato. Ma De Laurentiis, che potrebbe fare visita alla squadra venerdì, in ritiro, si aspetta una risposta immediata da tutti. Scatta un ciclo di fuoco e alla ripresa non saranno consentiti a Insigne e compagni altri errori.