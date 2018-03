Lo svantaggio in classifica rispetto alla Juve (-2) è stato dimezzato dal Napoli proprio nel momento ideale, subito prima dell’ultima sosta di campionato e alla vigilia delle 9 finali che assegneranno lo scudetto. I due giorni di vacanza concessi da Maurizio Sarri ai suoi giocatori, che si ritroveranno soltanto mercoledì al centro sportivo di Castel Volturno, potranno essere dunque vissuti dagli azzurri con uno stato d’animo che è tornato improvvisamente più sereno, dopo le due settimane di cattivi pensieri per la doppia frenata nelle sfide contro Roma e Inter. La vittoria con il Genoa al San Paolo non è bastata per recuperare il primo posto, ma ha ridato anche matematicamente ad Hamsik e compagni la certezza di essere di nuovo padroni del loro destino, pure grazie alla inattesa frenata dei rivali. Il merito principale della riscossa è stato però di Albiol, al suo terzo gol in 200 partite da quando è arrivato in Italia. Il difensore spagnolo, uno dei leader indiscussi del gruppo, ha mostrato coi fatti ai compagni che l’impresa è ancora possibile ed è presto per mollare la presa.

Il Napoli ha tre buoni motivi per crederci: il ritardo dalla vetta tornato minimo, il calendario tutto sommato favorevole e il vantaggio di poter concentrare tutte le sue forze sul campionato, per l’uscita dalle Coppe. A patto però che non si faccia sentire il logorio mentale, dopo la coraggiosa scelta di fare all in sulla lotta per il tricolore. Non dovrebbe intralciare più di tanto il lavoro di Sarri nemmeno la partenza di dieci giocatori per gli impegni in Nazionale. Hamsik rientrerà infatti probabilmente subito alla base, per recuperare nel modo migliore dal leggero infortunio muscolare che lo ha messo ko contro il Genoa. Per Rog e soprattutto Milik ci sarà la possibilità di mettere un po’ di preziosi minuti nelle gambe. Mertens giocherà solo una amichevole a Bruxelles, contro un avversario poco impegnativo. Reina, Zielinski e Jorginho saranno utilizzati dai rispettivi ct al massimo part time. Solamente per Insigne e Koulibaly, dunque, la parentesi internazionale si dovrebbe rivelare a conti fatti un po’ più impegnativa. Ma la sosta permetterà in compenso a Chiriches di completare il suo recupero e di rimettersi a disposizione del suo allenatore dopo quasi due mesi passati in infermeria.

Alla ripresa c’è la trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo e il Napoli spera di affrontarla quasi al completo, Hamsik permettendo e con l’unica eccezione di Ghoulam (stagione finita). Intanto per Sarri è arrivato anche un altro riconoscimento: il prestigioso premio Maestrelli, assegnato al tecnico azzurro a Montecatini. Le sue parole, dopo la vittoria contro il Genoa, sono state una dichiarazione (sportivamente parlando…) di guerra. “Non sarà facile, ma vogliamo arrivare fino al Palazzo”. La sfida con la Juve continua.