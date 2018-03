– “Il rinnovo? E’ un falso problema, il contratto c’è e bisognerà capire se ci sono tutte le condizioni per proseguire il rapporto”. Da Montecatini Terme, dove si è recato per ricevere il premio Maestrelli, Maurizio Sarri fa sapere che è pronto ad andare avanti con il Napoli: “Sto in una grande piazza con un grande pubblico. Il pubblico di Napoli non ha eguali, entrare in campo e riceve un attestato cosi è più che emozionante, mi sento in grande debito e l’unico modo che ho è dare il massimo. Quattro anni fa ero in Serie B, non riesco ad essere preoccupato per queste questioni… Spero di poter dare sempre il 100%: se non sarò in grado di farlo allora dovrò fare un passo indietro, altrimenti si può continuare”.

LO SCONTRO DIRETTO CON LA JUVE? BISOGNA VEDERE COME CI SI ARRIVA – Il Napoli è arrivato alla sosta accorciando le distanze dalla Juve: il -2 fa pensare che potrebbe essere decisivo lo scontro diretto a Torino, in programma il 22 aprile: “Prima bisognerà vedere come si arriverà a quella partita”, puntualizza Sarri. “Il Genoa e la Spal hanno dimostrato che anche una partita contro una squadra che gioca per la salvezza in questo momento diventa difficile. Per cui bisogna andare avanti pensando a compiere e a far bene un passo alla volta. Faremo tutto quello che si può fare, poi se basterà o meno non lo sappiamo”. C’è chi pensa che il peso della Champions potrebbe gravare sulla Juve e dare una mano agli azzurri. Sarri non ci spera troppo: “In teoria non dovrebbe pesare. La Juve è una squadra abituata alle pressioni, ma non tutte le stagioni sono uguali. Vedremo”.

NOI SOTTOTONO? SI VEDE CHE VI ABBIAMO ABITUATO BENE – Il Napoli contro Inter e Genoa è comunque parso leggermente sotto i propri standard. Il tecnico toscano non è d’accordo: “No, noi abbiamo fatto una grande partita a San Siro contro l’Inter, l’abbiamo tenuta sotto controllo e il fatto che non vincendola ci ha lasciato l’amaro in bocca, vuol dire che stiamo facendo bene, ci stiamo abituando e stiamo abituando i nostri tifosi e la stampa ad imprese straordinarie… Noi non dobbiamo essere prigionieri di niente, abbiamo una strada da perseguire, non siamo una squadra che vince partite senza giocare a buoni livelli per caratteristiche, a noi dà gusto giocare bene”.

LE SOSTE AUMENTANO SOLTANTO LO STRESS – Ora arriva la sosta, tanto odiata da Sarri che, non a caso, ribadisce: “Le soste sono per noi allenatori, per i giocatori sono momenti di grande stress, giocano in giro per il mondo, oltre allo stress delle partite hanno stress di viaggi massacranti. Addirittura abbiamo messo la partita di sabato, quindi non c’è riposo o preparazione”. Ultima battuta sulle condizioni di Hamsik: “Non sembra un infortunio grandissimo ma nemmeno da due giorni. Oggi raggiungeva la nazionale. Penso che dopo una breve visita lo abbiano rilasciato. Dovrebbe rientrare martedì mattina a Napoli”.