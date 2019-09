Tranquillizziamo Klopp: le docce al S. Paolo ci sono. Tranquillizziamo anche ADL, Napoli riempie il suo tempio calcistico in occasione della prima di stagione, dopo due trasferte obbligate dai lavori in corso. E anche Ancelotti può essere contento, perché il suo Napoli, che pure si accende a intermittenza, che pure ancora risulta sfilacciato e con qualche amnesia difensiva, offre a sprazzi un gioco irresistibile, nel primo tempo, domina in lungo e in largo la ripresa, segna un gol per tempo e ritrova la vittoria perduta.Piedigrotta è stato l’8 settembre, ma c’è un richiamo evidente nei primi venti minuti di gioco, la Samp stuzzica l’avversario con Ferrari, girata su angolo, sotto misura, da centravanti consumato (smanaccia in angolo Meret) ma il gol di apertura lo segna Mertens al termine della più bella azione in linea del Napoli, minuto 13, tutta a un tocco, per liberare al cross Callejon.

“Ciro” si fa trovare nel posto giusto al momento giusto, andando incontro alla sfera, sul primo palo, per una girata fulminea che toglie il tempo ad Audero e gonfia la porta. Splendido. Il gol mette le ali ai partenopei che in pochissimi minuti confezionano altre tre occasionissime. Elmas ha la più ghiotta, liberato davanti a Audero esita e tira in diagonale fuori, poi Lozano, palla a fil di palo, quindi ancora Mertens, girata a parabola, una delle sue diavolerie, traversa! Chi proprio non ci riesce di rasserenare è Eusebio Di Francesco. Perché il “cantiere Samp” è ancora ben lungi dal potersi dire prossimo alla chiusura. Lavori in corso, ancora gol che piovono come pietre, mentre tutto quello che, con qualità, si costruisce non trova effetti concreti sul tabellino.



La Sampdoria perciò rivede le streghe: come a Sassuolo, e con la Laziol. Il problema ci sembra sia nelle distanze tra i reparti e delle incursioni dei centrocampisti, ma la Doria sopravvive alla burrasca e, subito lo svantaggio, costruisce la migliore chance per pareggiare. Con la complicità di un Napoli che, come dice Ancelotti, talvolta “si bea un po’ troppo del possesso palla”. Rigoni solo davanti a Meret si fa ipnotizzare e deviare la conclusione a colpo sicuro, vedendo sfumare un 1 a 1 che – soprattutto sotto il profilo psicologico – avrebbe avuto un’importanza capitale. A metà tempo la bottiglietta d’acqua per tutti dell’intervallo climatico raffredda i calori dei primi minuti, anzi se il Napoli fa tanto gioco, Quagliarella mette in brividi un paio di volte a Meret con tiri che sibilano di poco fuori.

Nella ripresa, il Napoli entra in campo con una diversa concentrazione, soprattutto dietro. Un paio di sguardi sono stati sufficienti a Carletto per registrare Maksimovic, mentre Koulibaly, con il passare dei minuti, cresce nell’autorevolezza abituale. Sono 45′ di tanto, tantissimo Napoli e di poca pochissima Samp. Dunque è naturale che il risultato, cambiando, aumenti le distanze tra le squadre. Cresce nella precisione alzando il ritmo, il Napoli. Elmas cerca ostinatamente il gol, non lo trova ma certo fa incetta di applausi. Ancelotti però ordina di non staccare la spina fino a quando non si è chiusa la gara. Cosa che accade puntualmente non appena fa il suo debutto napoletano Llorente. Il quale si trova nella condizione di gestire il pallone a pochi metri da Audero, per poi offrirlo “a rimorchio” per Mertens, il cui piattine nell’area munita trova il petto di Ferrari e finisce in porta. Tutto regolare, conferma il Var: due a zero. Di Francesco le prova tutte, mette anche Gabbiadini come doppio centravanti, ma con Quagliarella l’intesa sembra pochino. Anche perché lo stabiese cala vistosamente. Insomma, alla vigilia del debutto europeo, il Napoli centra la prima vittoria, il Napoli c’è. E ci sono pure le docce, mister Klopp. Occhio che non siano… scozzesi.

NAPOLI (4-4-2): Meret – Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, M.Rui – Callejon, Elmas (78′ Insigne), Fabian, Zielinski – Mertens (80′ Younes), Lozano (65′ Llorente). All. Ancelotti

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero – Ferrari, Murillo, Regini (66′ Leris) – Bereszynski, Linetty, Ekdal, Murru – Caprari (68′ Gabbiadini) – Quagliarella, Rigoni (79′ Depaoli). All. Di Francesco

ARBITRO: La Penna

RETI: 13′ e 67′ Mertens

NOTE: ammoniti: Fabian, Maksimovic, Caprari, Ferrari. Recupero: 2′ e 5′