Il Napoli ritrova gol e vittoria e, dopo i pareggi a reti bianche con Genk e Torino, sconfigge al San Paolo il Verona per 2-0 grazie alla doppietta di un ritrovato Milik, che firma le sue prime reti in questa stagione. Successo non facile per gli azzurri che soffrono l’aggressività dei gialloblù, ben messi in campo da Juric e devono ringraziare uno strepitoso Meret, decisivo a salvare il risultato in diverse occasioni nel primo tempo. Con i tre punti gli azzurri di Ancelotti restano in scia delle prime in classifica salendo a quota 16 in quarta posizione; i veneti restano fermi a 9 in decima piazza insieme a Bologna, Parma e Milan.

