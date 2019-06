Sabato di ordinaria follia al Vomero. Mentre in via Scarlatti un gruppo di ragazzini ha scatenato il panico sparando alcuni colpi a salve, ieri sera in piazza dell’Immacolata si è sfiorata la tragedia. Qui le risse sono all’ordine del giorno durante il fine settimana. Sabato sera, l‘ennesimo scontro tra giovanissimi per futili motivi ha portato al fuggi fuggi generale quando alcuni dei contendenti hanno tirato fuori delle pistole e minacciato di sparare ai rivali. Tra le urla generali, qualcuno ha avuto la lucidità di chiamare subito i carabinieri che però quando sono giunti in piazza con tre autopattuglie hanno potuto solo raccogliere qualche testimonianza dal momento che i ragazzi coinvolti nella rissa erano già scappati.

