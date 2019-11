– Nessuno sconto per Carlo Ancelotti. Dopo il ricorso d’urgenza presentato dal Napoli, la Corte d’Appello ha ascoltato il tecnico azzurro, ma ha deciso di confermare il turno di squalifica comminato per i fatti di Napoli-Atalanta. Ancelotti era stato espulso dall’arbitro Giacomelli a seguito delle proteste per il mancato rigore concesso a Llorente, dopo uno scontro in area con Kjaer.L’udienza dell’allenatore è durata circa 20 minuti, ma le motivazioni addotte da Ancelotti non sono bastate ad annullare il turno di stop. Contro la Roma, pertanto, in panchina andrà il figlio Davide.