Giovedì o venerdì appuntamento a Castel Volturno

Tampone a tutti i calciatori della rosa e poi via alla ripresa degli allenamenti. E’ questo il piano del Napoli, che da lunedì 4 maggio farà sottoporre i giocatori, direttamente dal proprio domicilio, al test sanitario per valutare l’eventuale contagio dal covid 19.

La società di De Laurentiis, che prima del via libera del Viminale aveva già ottenuto il placet dal governatore della Campania, De Luca, per la ripresa degli allenamenti, aspetterà l’esito dei tamponi e successivamente fisserà la data della ripresa delle sedute atletiche, verosimilmente tra giovedì e venerdì prossimo. A Castel Volturno, intanto, il centro tecnico viene preparato per accogliere il ritorno in campo di Insigne e compagni, che dovranno rispettare le varie norme anti-contagio: i 19 giocatori arriveranno già vestiti in tuta e maglietta, entreranno direttamente in campo e lì si metteranno le scarpette per iniziare la seduta. Gattuso distribuirà i calciatori in modo che rispettino il distanziamento sociale sia nella corsa che nel riscaldamento e poi si svolgeranno anche allenamenti su azione come tiri e cross ma senza contatto fisico, almeno nel primo periodo. Al termine dell’allenamento i calciatori lasceranno il centro tecnico e andranno a farsi la doccia a casa.