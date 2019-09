Bufala o realtà? Sta facendo discutere sul web, all’indomani della manifestazione per il clima, la foto di Via Toledo, una delle strade più importanti di Napoli, invasa dai rifiuti. Lo scatto è stato condiviso da alcune pagine Facebook partenopee e rilanciato da altri canali che hanno erroneamente collocato a Roma o Milano la ‘location’ della foto. Sul tema sono intervenuti diversi portali web anti-bufale, i quali hanno messo addirittura in dubbio che la foto sia stata scattata nel corso del corteo ‘Fridays for future’, accusando gli utenti che l’hanno condivisa di voler solo mettere in cattiva luce i giovani seguaci di Greta Thunberg.

